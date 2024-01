Météo. Fortes pluies, inondations et crues en cours : la vigilance orange est étendue à un dixième département

Météo France bascule dix départements en vigilance orange ce mardi 2 janvier 2024. Des crues importantes sont en cours sur le département du Nord, sur le Pas-de-Calais, le Finistère devrait être impacté en soirée.

Les épisodes de pluie continuent de se succéder sur le Nord et le Nord-Ouest depuis samedi 30 décembre.

Chez les habitants du Pas-de-Calais, notamment ceux de Bourthes et du Montreuillois, tristement connus pour avoir subi des inondations historiques en novembre 2023, assistent impuissants à une nouvelle montée des eaux avec des cours d'eau en crue et gonflant dangereusement au fil des heures.

Trois départements en orange pour crues, cinq pour pluie-inondations

Placé en vigilance orange pluie-inondations et crue, le Pas-de-Calais n'est pas le seul département en alerte. Météo France a basculé au total dix départements en vigilance orange : le Pas-de-Calais, le Nord (crue), la Manche (pluie-inondations), la Mayenne (pluie-inondations), l'Orne (pluie-inondations), la Sarthe (pluie-inondations), le Finistère (pluie-inondations), le Morbihan (pluie-inondations), la Loire-Atlantique (pluie-inondations) et la Vendée (pluie-inondations).

Crues sur Nord, le Pas-de-Calais, et à venir sur le Finistère

Les prévisions se confirment donc. "La perturbation pluvieuse active qui a abordé la Bretagne ce lundi a désormais envahi le tiers nord-ouest du pays", relate Météo France.

"Démoralisé", "dépité", "une torture psychologique": des habitants du Pas-de-Calais se retrouvent à nouveau sous les eaux pic.twitter.com/wOvD93gVup — BFM Grand Littoral (@BFMLittoral) January 2, 2024

Ce mardi 2 janvier, à 5 h, les stations de relevés enregistraient :

Pas-de-Calais : 5 à 15 mm, ponctuellement 20 mm



5 à 15 mm, ponctuellement 20 mm Finistère : 58,9 mm à Brennilis, 53,1 mm à Coray, 49,7 mm à Quimper, ainsi que 37,5 mm à Brest



58,9 mm à Brennilis, 53,1 mm à Coray, 49,7 mm à Quimper, ainsi que 37,5 mm à Brest Morbihan : 50,5 mm à Plouay, 44,8 mm à Ploërdut, 39,1 mm à Vannes-Meucon



50,5 mm à Plouay, 44,8 mm à Ploërdut, 39,1 mm à Vannes-Meucon Loire-Atlantique : 37,8 mm à Pontchâteau, 32,2 mm à Blain, 25,7 mm à Nantes



37,8 mm à Pontchâteau, 32,2 mm à Blain, 25,7 mm à Nantes Vendée : 22,9 mm à Palluau



22,9 mm à Palluau Mayenne : 26,4 mm à Mayenne



26,4 mm à Mayenne Sarthe : 23,5 mm à Tennie



23,5 mm à Tennie Manche : 43,8 mm à Coulouvray-Boisbenâtre, 37 mm à Chaulieu, 25,2 mm à Cerisy-la-Salle



43,8 mm à Coulouvray-Boisbenâtre, 37 mm à Chaulieu, 25,2 mm à Cerisy-la-Salle Orne : 30,6 mm à Saint-Cornier-des-Landes, 28 mm à Flers

\u26a0\ufe0f La vigilance orange crue est étendue à de très nombreux cours d'eau du Pas-de-Calais et du Nord. Les 48 prochaines heures seront à hauts risques en raison de pluies très abondantes. pic.twitter.com/KBDPVeixHz — Météo Express (@MeteoExpress) January 1, 2024

Des cumuls pouvant dépasser les 40 mm

Dans le Pas-de-Calais, ce mardi 2 janvier, "la perturbation atlantique s’accompagne de pluie continue et durable". Les météorologues évoquent des cumuls de pluie pouvant atteindre des valeurs "de 20 à 40 mm sur des zones étendues du département, dépassant localement 40 mm". Les cumuls les plus forts concernent plus particulièrement les secteurs déjà précédemment touchés du Montreuillois ainsi que les hauteurs du Boulonnais et de l'Artois.

Dans le Finistère, "de fortes rafales de vent de sud-ouest sont attendues, entre 90 et 100 km/h dans les terres, voire très ponctuellement un peu plus, et 100/120 km/h le long des côtes. Là-aussi, ce fort coup de vent restant bref et localisé relève du niveau jaune de la vigilance", prévient Météo France.

55 départements en vigilance jaune

Par ailleurs, Météo France maintient en vigilance jaune vent et/ou pluie-inondations 55 départements. Seul le Sud reste épargné par les caprices du ciel en ce début d'année.