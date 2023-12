Météo France bascule le Pas-de-Calais en vigilance pluie-inondation pour la journée de ce dimanche 31 décembre 2023 et le lundi 4 janvier 2024.

Alors que Météo France avait levé la vigilance orange pour vents violents pour les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et du Morbihan, ce dimanche 31 décembre en milieu de matinée, les météorologues font évoluer leurs prévisions et basculent le Pas-de-Calais en vigilance orange crue et pluie-inondation à partir de ce dimanche midi et pour la journée du lundi 1er janvier 2024.

"Des cumuls de pluie entre 30 et 50 mm"

"Les cumuls pourront être notables, compris entre 30 et 50 mm essentiellement centrés sur l'ouest du Pas-de-Calais", indique Météo-France dans un communiqué de presse. Une situation qui devrait se dégrader dans la soirée avec des rafales de vent violentes qui pourront atteindre par endroits "les 100/110 km/h".

Trois cours d'eau

La vigilance orange concerne les trois cours d'eau suivants : la Hem, la Canche et la Lys.

Le spectre du mois de novembre

En novembre 2023, l'Aveyron, qui possède l'un des plus importants services de pompiers sauveteurs nautiques de la zone sud, a envoyé plusieurs spécialistes au secours du Pas-de-Calais, qui avait déjà subi au moins deux semaines d'inondations après les passages successifs des tempêtes Ciaran, Domingos puis Elisa.

Trois pompiers professionnels et deux pompiers volontaires de l'Aveyron avaient participé à une mission de sept jours. "C'était une vraie volonté de l'Aveyron de participer à cet effort national, comme nous l'avions vécu l'an dernier avec les feux dans le sud du département, où les autres étaient venus nous aider".

67 départements en vigilance jaune vent

Par ailleurs, Météo France maintient la vigilance jaune vent violent pour 67 autres départements.

Nord

Pas-de-Calais

Somme

Seine-Maritime

Eure

Oise

Aisne

Ardennes

Val-d'Oise

Paris

Yvelines

Essonne

Eur-et-Loire

Calvados

Manche

Sarthe

Orne

Côtes-d'Armor

Finistère

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Mayenne

Loire-Atlantique

Vendée

Deux-Sèvres

Nièvre

Vienne

Indre-et-Loire

Maine-et-Loire

Loiret

Loir-et-Cher

Cher

Indre

Creuse

Haute-Vienne

Charente

Charente-Maritime

67 départements toujours maintenus en vigilance jaune. Document - Météo France

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Isère

Rhône

Loire

Puy-de-Dôme

Allier

Saône-et-Loire

Ain

Haute-Savoie

Jura

Doubs

Côte-d’Or

Yonne

Haut-Rhin

Bas-Rhin

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Marne

Aube

Aisne

Seine-et-Marne

Tempête Géraldine : des rafales jusqu'à 100 km/h

Météo France, dans son dernier bulletin évoque "un ciel de traîne actif associé à la dépression Géraldine. Les averses ayant commencé à circuler dans un flux de sud-ouest vont progressivement s'intensifier sur le Pas-de-Calais, prenant un caractère orageux du début d'après-midi jusqu'en soirée. Dans un contexte hydrologique sensible sur l'ouest du département, ces fortes précipitations vont aggraver de nouveau la situation des cours d'eau."

Et d'indiquer également que "des impacts de foudre commencent déjà à circuler en Manche en direction du littoral du Pas-de-Calais".