Ciaran, Domingos : face aux tempêtes, Macron appelle les Français à "rester extrêmement vigilants"

Après le passage dévastateur de Ciaran, Domingos est attendue ce samedi dans l’ouest de la France.

Après le passage dévastateur de la tempête Ciaran dans l’ouest et le nord de la France, Emmanuel Macron a appelé les Français à "rester extrêmement vigilants" ces prochains jours, lors d’un déplacement, vendredi 3 novembre, à Plougastel-Daoulas (Finistère).

"On a des structures qui demeurent fragiles"

"On a d’autres événements qui arrivent, qui sont plus légers. Il faut rester très vigilant parce qu’on a des structures qui demeurent fragiles. Et donc il faut là aussi rester très prudent dans les heures et les jours qui viennent", a souligné le président de la République. La tempête Domingos, venue d’Amérique du Nord, devrait balayer le littoral français par l’ouest à partir de ce samedi après-midi avant de s’estomper dans la matinée de dimanche, selon Météo France.

"De fortes rafales" de vent sont possibles notamment sur les littoraux de Charente-Maritime, Vendée, Loire-Atlantique et les départements côtiers de la Manche, selon Météo France qui s’attend, toutefois, à une tempête moins violente que l’a été Ciaran. "On arrive à des phénomènes plus classiques, mais qui peuvent quand même avoir des impacts », estimait, jeudi, François Gourand, prévisionniste à Météo France, cité par Le Parisien. S’agissant de la tempête Ciaran, Emmanuel Macron a promis une déclaration d’état de catastrophe naturelle et de calamité agricole "partout où on pourra le faire". "Il y a les assureurs qu’on va mettre à contribution", a-t-il précisé.

Au fil de ses rencontres avec des habitants, des élus ou encore des pompiers, le chef de l’État a salué le travail des secours, "bien organisés", qui ont "permis de sauver beaucoup de vies", a-t-il estimé. "Ça a été extrêmement bien géré", a insisté le Président. Désormais, « on a un combat qui est de rétablir au plus vite la vie normale", a-t-il poursuivi, en expliquant que l’objectif était de retrouver l’électricité dans 90 % des foyers touchés d’ici à lundi, alors que d’importantes perturbations perduraient vendredi sur les réseaux électriques et de transport.

Au moins 18 morts en Europe, dont trois en France

325 000 logements étaient toujours privés d’électricité vendredi soir. "Plus d’un million de personnes" ont également été privées de réseau de téléphone mobile au plus fort de la panne, selon le ministre délégué chargé de la transition numérique, Jean-Noël Barrot. "On va continuer à déblayer", a expliqué, par ailleurs, le président de la République en promettant "le soutien de la nation tout entière" et "des renforts" pour effacer les stigmates de cette “bombe météorologique” qui a fait de nombreuses victimes.

Avec "deux victimes décédées et 47 blessés", a souligné la Première ministre Élisabeth Borne lors d’un déplacement dans une caserne de sapeurs-pompiers à Caen (Calvados), le bilan de la tempête Ciaran est "lourd" en France. Une troisième personne a trouvé la mort, depuis. Ce bilan s’est également aggravé en Europe avec, désormais, 18 décès recensés. Alors que la tempête s’est déplacée vers l’est, cinq personnes sont mortes dans le centre de l’Italie noyé sous les eaux. Ciaran a fait aussi deux morts en Belgique, notamment un enfant ukrainien de 5 ans atteint par des chutes de branches dans la ville flamande de Gand.

Un décès est également à déplorer en Espagne, où le nord-ouest du pays est particulièrement touché, ainsi qu’aux Pays-Bas où 200 vols ont été supprimés à l’aéroport de Schiphol-Amsterdam et une course contre le vent annulée. La tempête a aussi balayé l’Irlande du Nord et une partie de la Grande-Bretagne.