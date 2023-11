Les précipitations qui marquent ce début du mois de novembre sont particulièrement soutenues en Aveyron. Avec des images parlantes.

Placé en triple vigilance jaune pluie, vent et crues dans la journée de samedi 4 novembre 2023, l'Aveyron reste au niveau jaune pour le risque de crues, ce 6 novembre. Les importantes précipitations qui sont tombées sur le département et leurs conséquences ont été immortalisées.

Barrage, rivière, pont...

L'une des plus impressionnantes a été capturée au barrage du lac des Galens, sur la commune de Soulages-Bonneval, au niveau du plateau de l'Aubrac. La chute de milliers de litres d'eau suite aux pluies importantes est saisissante.

Un autre cliché assez marquant témoigne de l'intensité des précipitations qui ont touché l'Aveyron ces derniers jours. Il a été pris au niveau du Bès : la rivière affiche rarement un tel niveau. Des séquences rapportées ce dimanche 5 novembre 2023.

Le Bès affiche un niveau particulièrement élevé, en ce début de mois de novembre 2023. Facebook Aubrac - Jérôme Pignol

À noter que dans cette même publication, partagée sur le groupe Facebook Aubrac, apparaît une photo, captée cette fois-ci en Lozère, à hauteur du pont de Bukinkan.

En Lozère, le pont de Bukinkan a aussi fait les frais de la montée des eaux. Facebook Aubrac - Jérôme Pignol

"Plus d'un mois de pluie en trois jours"

Dès samedi soir, Météo Sud Aveyron rapportait les importants cumuls tombés dans le département en l'espace de trois jours. Et notamment sur l'Aubrac, où "il est tombé l'équivalent de plus d'un mois de pluie en 3 jours". Parmi les villes mentionnées, Alpuch et Aurelle-Verlac, avec des cumuls de 105 et 104mm en 72 heures. 92mm ont été recensés à Laguiole, 90mm à Ste-Geneviève sur Argence et à Pradinas ou encore 87mm à Saint-Geniez-d'Olt.

Prudence sur le risque de crues

Comme précisé plus tôt, l'Aveyron est toujours en vigilance jaune crues, ce lundi 6 novembre 2023. Dans son bulletin, Vigicrues mentionne deux tronçons qu'il faut surveiller. D'abord, dans le nord ouest du département, le Lot moyen, notamment aux abords de Capdenac, Decazeville ou encore Entraygues. Ensuite, en direction de l'est cette fois-ci, Vigicrues mentionne le Lot amont - Truyère, qui passe par Espalion et Saint-Laurent-d'Olt entre autres, aux portes avec la Lozère.