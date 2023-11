CARTE. Risque de crues en Aveyron : quels sont les cours d'eau à surveiller dans le département ?

L'Aveyron est en vigilance jaune pour un risque de crues, ce lundi 6 novembre 2023. Quels sont les cours d'eau à surveiller de près dans le département, alors que la journée s'annonce encore pluvieuse ?

Si l'Aveyron a échappé à la vigilance orange déclenchée face à la tempête Domingos dans plusieurs secteurs du pays, le département a viré au jaune. Ce lundi 6 novembre, il l'est toujours face au risque de crues. Quels sont les cours d'eau à surveiller dans le territoire aveyronnais ?

Deux tronçons en jaune

Dans son bulletin, Vigicrues mentionne deux tronçons qu'il faut surveiller en Aveyron, placement en vigilance jaune oblige. D'abord, dans le nord ouest du département, le Lot moyen, notamment aux abords de Capdenac, Decazeville ou encore Entraygues. Ensuite, en direction de l'est cette fois-ci, Vigicrues mentionne le Lot amont - Truyère, qui passe par Espalion et Saint-Laurent-d'Olt entre autres, aux portes avec la Lozère.

Des tronçons sont en vigilance jaune pour le risque de crues, ce lundi 6 novembre 2023. Vigicrues - Capture d'écran

D'autres tronçons, comme l'Aveyron - Viaur, le Tarn moyen ou encore le Dourdou sont, pour leur part, en vert et ne nécessitent, pour l'instant, pas de vigilance particulière.

\ud83c\udf0a De nombreux cours d'eau du centre-ouest et du #PasDeCalais sont en vigilance orange en raison du risque de crues, faisant suite aux pluies abondantes des dernières semaines. (carte @Vigicrues) pic.twitter.com/wyU7yc4mjs — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 6, 2023

Des averses ce lundi

Une vigilance jaune maintenue alors que ce lundi 6 novembre 2023 est marqué par un risque d'averses présent sur l'ensemble du territoire aveyronnais, et ce toute la journée, avant une soirée un peu plus calme.

Et en Occitanie ?

L'Aveyron n'est pas le seul département d'Occitanie en vigilance jaune pour les crues. C'est aussi le cas du Gers, du Tarn-et-Garonne et du Lot. D'autres tronçons de la région ont donc le même niveau de vigilance que les deux traversant l'Aveyron et mentionnés plus tôt. Il s'agit du Gers - Arrats et du Lot aval.

La vigilance crues concerne l'Occitanie, ce lundi 6 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Huit départements en orange

À noter que si quatre territoires occitans sont en jaune, huit sont en orange pour un risque de crues, ce lundi 6 novembre 2023 : le Pas-de-Calais, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze. Pour le premier département, c'est une double vigilance orange, puisqu'elle est également active pour pluie-inondation.