Averses, éclaircies, températures... quelle sera la météo en Aveyron, pour ce lundi de rentrée scolaire ?

Les élèves aveyronnais, comme ceux de toute la France, sont de retour en salles de classe ce lundi 6 novembre 2023. À quelle météo s'attendre dans le département ?

C'est le retour en salles de classe ! Après deux semaines de vacances, les élèves aveyronnais reprennent le chemin des cahiers et stylos. Avec quelle météo ? Voici ce qui est prévu pour ce 6 novembre.

Matinée à deux ambiances

Dans la matinée, il y aura deux ambiances en Aveyron. Quelques averses au nord, et de belles éclaircies au sud. Le département sera coupé en deux. Au rayon des températures, il fera entre 4°C à Laguiole et 9°C du côté de Entraygues, Villefranche-de-Rouergue, Espalion et Millau. 7°C sont annoncés du côté de Rodez.

Deux salles deux ambiances en Aveyron, pour lancer la journée de rentrée.

Après-midi humide

Si le sud du département sera épargné par les averses le matin, il n'y aura pas de jaloux dans l'après-midi : tout le monde sera logé à la même enseigne ! Météo France planche sur des averses qui toucheront la totalité du territoire aveyronnais.

Après-midi humide en Aveyron, ce lundi 6 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Côté températures, elles iront jusqu'à 12°C à Villefranche-de-Rouergue et Saint-Affrique. À Rodez et Réquista (9°C) comme à Sévérac (8°C), Salles-Curan (7°C) et Laguiole (5°C), le thermomètre n'atteindra pas le cap des 10°C au plus fort de la journée de ce lundi 6 novembre 2023.

Après un week-end de vigilances

L'Aveyron a été touché par de multiples vigilances météorologiques en ce week-end de tempête Domingos. Le département a même été contraint de faire face à trois alertes de couleur jaune, dimanche 5 novembre, et ce pour la pluie, le vent et les crues.