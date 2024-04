EN IMAGES. Météo en Aveyron : vent glacial, neige, orages, grêle et granisse, retour sur le coup de froid de ce jeudi 18 avril

Retour en images sur ce jeudi 18 avril, très perturbé à la mi-journée.



Ce jeudi 18 avril, l'Aveyron a essuyé les caprices du temps, notamment à la mi-journée, traversée de ce qu'on peut appeler des "giboulées d'avril".

Ce jeudi matin, il faisait jusqu'à -3°C sur l'Aubrac, -1,8°C à Laguiole, et un fin tapis de neige recouvrait le sol. La neige tombait encore en début d'après-midi au-dessus de 700 m dans le Sud-Aveyron, notamment sur les monts de Lacaune, relève Météo Sud-Aveyron.

De la neige à la grêle en giboulées

Le tout accompagné d'un vent de nord très froid soufflant de 50 à 60 km/h, localement en rafales, avec des températures comprises entre 3°C sur l'Aubrac et 10°C au mieux dans l'après-midi.

Ailleurs, des giboulées de grêle, grésil ou granisse (neige en grains de glace, NDLR) ont traversé l'Aveyron, notamment sur le Causse comtal, à Rodez ou encore sur le Lévezou le rougier de Camarès, avec des averses parfois orageuses comme sur le Saint-Affricain.

Des giboulées de neige ont même été relevées sur le Ségala à la mi-journée, comme ici à Rieupeyroux.

Une soirée encore plus fraîche

Dans l'après-midi ce jeudi, ces giboulées de grêle et de pluie touchaient encore une bonne partie de l'Occitanie (Gard, Hérault, Tarn, Haute-Garonne et Ariège).

Le ciel redeviendra presque complètement dégagé en soirée sur l'Aveyron (avec quelques risques d'orages, selon Météo France) et l'ensemble de la région, avec des températures encore plus fraîches qu'en journée (entre 2°C sur l'Aubrac et 9°C maxi à l'ouest), qui deviendront négatives dans la nuit (-1°C attendus à Rodez et sur le Lévezou).