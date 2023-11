"Plus d'un mois de pluie en trois jours" dans certaines communes de l'Aveyron, voici les secteurs les plus touchés

Le début du mois de novembre est marqué par un temps très perturbé en France. Les précipitations se font particulièrement intenses. C'est notamment le cas en Aveyron.

Si la vigilance orange n'a, depuis le début du mois, pas encore touché l'Aveyron, le département fait face à un temps très perturbé. Et à des précipitations parfois importantes !

"Plus d'un mois de pluie en trois jours"

Dans un point d'étape effectué samedi 4 novembre au soir, Météo Sud-Aveyron évoquait "des pluies orageuses en lien avec la dépression "Domingos" qui abordent le Nord-Ouest du département, secteurs proches du Lot, tandis que le Sud de l'Aveyron est plus au sec". Et au moment de parler de la moitié Nord du département, la page Facebook fait état de "cumuls conséquents. Depuis mercredi, il est tombé plus de 100mm sur l'Aubrac et les rivières commencent à réagir, notamment le Lot, soit l'équivalent de plus d'un mois de pluie en 3 jours !"

Dans quels secteurs les cumuls sont-ils les plus importants ?

Et à Météo Sud-Aveyron de recenser les cumuls sur trois jours enregistrés dans de multiples communes du département. Dont certaines affichent donc une donnée à trois chiffres : Alpuech (105mm) et Aurelle-Verlac (104mm). Voici les secteurs mentionnés et les cumuls entre mercredi 1er et samedi 4 novembre :

105mm à Alpuech

104mm à Aurelle-Verlac

92mm à Laguiole

90mm à Ste-Geneviève sur Argence et à Pradinas

87mm à St-Geniez d'Olt

81mm à Rieupeyroux et à Naucelle

80mm à Entraygues sur Truyère

76mm à Arvieu et à Ségur

74mm à Pont de Salars

72mm à Villefranche de Rouergue

71mm à Ste-Radegonde

68mm à Espalion

67mm à Galgan

65mm à Salles-Curan

64mm à Najac

66mm au Truel

61mm à Coupiac et à Sévérac le Château

56mm à l'aéroport de Rodez

53mm à Réquista

52mm à Roquecézière

42mm à Millau

37mm à Moulin-Mage

36mm à St-Affrique et à Lanuéjols sur le Causse Noir

35mm à St-Méen

32mm à Murat sur Vèbre

31mm à Sylvanès

28mm à Nant

27mm à Cornus

16mm à Roqueredonde

Plusieurs vigilances en Aveyron

Comme huit autres départements d'Occitanie, l'Aveyron est en vigilance jaune, ce dimanche 5 novembre. Jusqu'à midi, il l'était pour trois motifs, mais l'alerte pour le vent a été levée, selon Météo France. En revanche, le territoire aveyronnais est toujours en vigilance jaune pluie-inondation jusqu'à 16 heures, et doit également surveiller les crues.