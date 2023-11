CARTES. Vigilance orange maintenue dans 10 départements, 58 en jaune ce dimanche pour de multiples motifs

Ce week-end de vigilance météorologique perdure en France avec 10 départements toujours placés en vigilance orange, ce dimanche 5 novembre 2023.

Les vigilances météorologiques perdurent dans le pays avec, ce dimanche 5 novembre 2023, plusieurs dizaines de départements mentionnés par Météo France dans le cadre de vigilances.

Une vigilance orange toujours active

En ce dernier jour de vacances, la vigilance orange est active pour 10 départements du pays. Et ce, pour deux motifs : vagues-submersion et crues. Voici les territoires concernés et le phénomène qu'ils doivent surveiller, ce 5 novembre :

Pas-de-Calais, Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Charente, Dordogne, Corrèze : crues

Var, Alpes-Maritimes, Corse-du-Sud : vagues-submersion

Encore une grande partie de la France concernée par des vigilances météorologiques, ce dimanche 5 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

58 départements en jaune, l'Occitanie concernée

Le nombre de départements en vigilance jaune diminue nettement, par rapport à un 4 novembre où pas moins de 76 territoires étaient concernés. Il y en a tout de même 58 ce dimanche, dont neuf en Occitanie. Voici qui est concerné et pour quelle raison :

Aveyron : vent, crues, pluie-inondation

: vent, crues, pluie-inondation Lozère : vent, pluie-inondation

: vent, pluie-inondation Tarn-et-Garonne : vent, crues

: vent, crues Tarn, Gard, Hérault : vent

: vent Hautes-Pyrénées, Gers, Lot : crues

Pour la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, il n'y a pas d'alerte particulière.

Quelle météo ?

Pour ce dimanche, les précipitations viendront surtout concerner une large partie nord de la région. Le soleil dominera près des montagnes et du littoral, avec des températures allant jusqu'à 20°C dans les Pyrénées-Orientales. Dans certains secteurs de l'Aveyron et de la Lozère, le thermomètre ne franchira pas les 10°C.