CARTE. Triple vigilance jaune en Aveyron ce dimanche : quels phénomènes faut-il surveiller ?

Alors que 10 départements du pays sont placés en vigilance orange et 58 en jaune ce dimanche 5 novembre 2023, l'Aveyron doit surveiller trois motifs pour lesquels Météo France l'a mentionné en jaune.

Certains départements sont en vigilance orange pour un seul phénomène. L'Aveyron, lui, est en jaune... pour trois motifs différents, ce dimanche 5 novembre 2023. La météo ne réserve pas vraiment une journée agréable.

Trois phénomènes à surveiller

L'Aveyron est en effet placé en vigilance jaune par Météo France pour trois phénomènes : le vent, la pluie et les crues. Il ne devra pas surveiller le premier bien longtemps, l'alerte jaune devant s'achever à midi, selon les prévisions. Mais en revanche, pour la pluie-inondation, c'est à 16 heures que devrait s'arrêter la vigilance émise par les prévisionnistes.

Trois vigilances de couleur jaune en Aveyron, ce dimanche 5 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Concernant les crues, deux cours d'eau sont en jaune et nécessitent, là aussi, une prudence de la part des habitants vivant à proximité : le Lot moyen et le Lot amont - Truyère sont mentionnés par Météo France dans le cadre, là également, d'une vigilance jaune.

Quelle météo ce dimanche ?

Concrètement, que réserve le ciel pour l'Aveyron, ce dimanche ? Une journée bien humide... Si de belles éclaircies viendront égayer ce 5 novembre dans le sud du département, notamment à Millau, Saint-Affrique, Nant ou encore Belmont-sur-Rance, le reste du territoire aveyronnais fera face à des précipitations.

Et des températures qui peineront à grimper : seulement 8 petits degrés à Salles-Curan, 9°C à Rodez, Réquista et Sévérac, ou à peine 10°C à La Salvetat. Sans surprise, c'est à Laguiole qu'il fera le plus froid (5°C).

Journée encore bien humide en Aveyron, ce dimanche 5 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Et en Occitanie ?

L'Aveyron est le seul département d'Occitanie à devoir composer avec trois vigilances différentes. Mais la région, elle, n'est pas épargnée par la météo capricieuse : 9 de ses 13 territoires sont en jaune, et ce, pour plusieurs motifs. Les voici :