Vents à plus de 100 km/h et orages : après Ciaran, à quoi faut-il s'attendre de la tempête Domingos ce week-end ?

De nouvelles grosses perturbations arrivent ce week-end en France, après le passage de la tempête Ciaran.

Les intempéries apportées par la tempête Ciaran n'étaient peut-être qu'un début, puisque c'est au tour de la dépression Domingos d'aborder la France par l'ouest à compter de samedi 4 novembre 2023. Si son activité sera "bien en-deça" de Ciaran, Météo France prévoit tout de même des vents pouvant atteindre 100 km/h jusque dans les terres, et 130 km/h sur le litorral.

Un important épisode orageux avec des pluies intenses devraient s'inviter également sur le littoral atlantique. Des grosses vagues pourraient se former une fois encore, la prudence sera de mise au bord de l'océan. Météo France précise qu'il existe encore de "l'incertitude" autour de l'épisode d'intempéries de la dépression Domingos, mais que pour l'instant la Vendée et la Loire-Atlantique pourraient être les plus touchés, puis les départements côtiers de la Manche.

Des départements en vigilance orange ce vendredi

"La trajectoire, la chronologie et l'intensité de la tempête Ciarán sont conformes aux prévisions établies", indique Météo France, alors que les intempéries se poursuivent ce vendredi 3 novembre. Pour la première moitié de la journée, 6 départements restent en vigilance orange et 34 sont en jaune pour des risques de vents violents, de pluie-inondations, de vagues déchaînées et d'orages.

6 départements en vigilance orange et 34 en jaune ce vendredi. Météo France

Le phénomène a causé la mort de deux personnes en France. Un homme de 70 ans a fait une grave chute au Havre (Seine-Maritime) à cause des bourrasques de vent, et un chauffeur routier a perdu la vie dans l'Aisne. Une quinzaine de personnes ont été blessées, dont sept sapeurs-pompiers.

Plusieurs records absolus de vent ont été battus dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est dans le Finistère que les bourrasques les plus puissantes ont été enregistrées, avec un pic à 207 km/h à la Pointe du Raz. Le Morbihan et les Côtes d'Armor ont connu aussi des vents extrêmement violents à plus de 170 km/h, quand il a été enregistré des bourrasques à 150 km/h sur le littoral atlantique, comme à Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales.