CARTE. Tempête Domingos : Météo France étend sa vigilance orange à 13 départements, ce samedi

Un temps fixée à 11 départements, la vigilance orange prononcée par Météo France dans le cadre de la tempête Domingos a été élargie à 13 territoires, ce samedi 4 novembre 2023.

11 plus 2 qui font désormais 13. 13 départements concernés par une vigilance orange dans le cadre de la tempête Domingos, ce samedi 4 novembre 2023.

La Corrèze et la Dordogne désormais impactées

En plus de la Charente-Maritime, de la Gironde, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, des Bouches-du-Rhône, du Var, du Pas-de-Calais, de la Haute-Corse et de la Corse du Sud, ce sont désormais la Corrèze et la Dordogne qui complètent la liste de 13 départements, en vigilance orange. Voici les motifs :

Charente-Maritime : vent, crues et vagues

Gironde : vent et vagues

Deux-Sèvres, Vienne, Charente : vent et crues

Haute-Corse, Corse-du-Sud : crues, pluie

Dordogne, Corrèze, Pas-de-Calais : crues

Bouches-du-Rhône, Var : vagues

Vendée : vent

13 départements sont désormais en vigilance orange. Météo France - Capture d'écran

70 départements en jaune, dont six en Occitanie

Toujours très vaste, la vigilance jaune baisse, elle, en intensité. Elle ne touche plus que 70 territoires, quand elle en impactait 76 plus tôt, ce samedi. Parmi les secteurs exemptés de toute vigilance, l'Occitanie : 7 de ses 13 départements ne font face à aucune alerte, ce 4 novembre. La Haute-Garonne, le Tarn, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault et le Gard sont en vert !

Concernant les secteurs en jaune dans la région, voici qui est concerné et les motifs qu'il faut surveiller :

Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot : crues

Aveyron, Lozère : pluie-inondation

À quoi s'attendre ?

Comme l'a rappelé Météo France, via cette tempête Domingos, il faut s'attendre, à partir de samedi soir, à de "violentes rafales, fortes vagues, et crues sur le Centre-Ouest du pays. Fortes vagues sur le littoral de Provence puis en Corse. Crues importantes attendues sur Pas-de-Calais et Corse". Les prévisionnistes soulignent que "les pluies seront abondantes sur les versants ouest du Massif central, ainsi que sur les Landes et le Pas-de-Calais, entre samedi soir et dimanche mi-journée".