Tempête Ciaran : 207 km/h sur la pointe du Raz, 193 km/h à la pointe Saint-Mathieu, des rafales de vent ultra-violentes et des records battus

La tempête Ciaran, qualifiée "d'exceptionnelle" et "de bombe météorologique" frappe le Finistère et la Bretagne. Des vents ultra-violents avec de records annoncés, sont enregistrés, évoluant d'heure en heure.

La tempête Ciaran touche actuellement la pointe du Nord-Ouest de la France comme les prévisions l'annonçaient.

Depuis quelques heures, les premières images commencent à circuler sur cette première tempête de l'automne.

Deux départements en rouge, 24 en orange

Deux départements restent en vigilance rouge vents violents et 24 en orange ce jeudi 2 novembre.

Selon Météo France, les Côtes-d'Armor et la Manche demeurent toujours placés en vigilance rouge vents violents. 24 au lieu de 30 autres départements restent en vigilance orange pour les vents violents, les crues, les orages, les pluies-inondations ou encore les vagues-submersion.

\ud83d\udd34 2 départements en Rouge

\ud83d\udd36 24 départements en Orange pic.twitter.com/QXmynKz2ca — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 2, 2023

Des records de rafales de vent enregistrés

Les premiers relevés font état d'un "événement météorologique historique" en cours, notamment dans le Finistère, avec des rafales dépassant les 160 km/h dans les terres et atteignant les 190-210 km/h sur les côtes. On enregistre déjà de nombreux records mensuels et absolus.

Un évènement météorologique historique est en cours dans le Finistère avec des rafales dépassant les 160km/h dans les terres et atteignant les 190-210km/h sur les côtes.



207 km/h à la pointe du Raz

193 km/h à la pointe St Mathieu

185 km/h à Ouessant

163 km/h à Landivisiau et… pic.twitter.com/XknGygLSo0 — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) November 2, 2023

207 km/h à la pointe du Raz

193 km/h à la pointe Saint-Mathieu

185 km/h à Ouessant

163 km/h à Landivisiau et Saint-Ségal dans les terres

156 km/h à Brest (battant le record de 1987)

Par ailleurs, "le décalage de la dépression 50 km plus au sud qu'initialement prévu a mis la Bretagne au cœur de la zone des vents les plus forts".

Le pic d'intensité a été atteint sur #Finistère (sauf sur l'extrême nord du département) et le #Morbihan.

Sur le Finistère, toutes les stations dépassent 130 km/h, plus de 80% dépassent les 150 km/h.

Episode moindre sur le Morbihan mais localement intense. #Ciaran pic.twitter.com/vK2eQVbeSZ — Keraunos (@KeraunosObs) November 2, 2023

En effet, en Bretagne aussi, de nombreux records sont tombés. Selon Météo France, les rafales de vent sont exceptionnelles :

193 km/h à Plougonvelin

171 km/h à Lanvéoc

163 km/h à Landivisiau

148 km/h à Lorient

147 km/h à Quimper

Tempête #Ciaran :

Les rafales de vent sont exceptionnelles sur la Bretagne, et de nombreux records absolus sont battus. On relève sur la dernière heure 193 km/h à Plougonvelin, 171 km/h à Lanvéoc, 163 km/h à Landivisiau, 156 km/h à Brest, 148 km/h à Lorient, 147 km/h à Quimper. — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 2, 2023

Macron : "Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches"

Emmanuel Macron s'est aussi exprimé mercredi soir. "Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays. Aux habitants des départements en vigilance : ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés".

Une tempête majeure va frapper dès ce soir une partie du pays.



Aux habitants des départements en vigilance : ne prenez pas de risque. Restez chez vous et prenez des nouvelles de vos proches isolés.



Un grand merci aux agents de l’État et des collectivités qui veillent. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 1, 2023

Et de remercier les personnels mobilisés. "Un grand merci aux agents de l’État et des collectivités qui veillent".

Une grue s'effondre partiellement à Brest

Une grue s'écroule partiellement à Brest à cause des vents

Des images ont été captées de la pointe d'une grue de chantier dans Brest (Finistère) s'effondrant partiellement en raison des bourrasques de vent qui frappent le département.

\ud83c\udf00 Une #grue s'est en partie brisée à #Brest dans le #Finistère cette nuit ! La station de la ville a battu son record de vent avec une rafale maximale de 156 km/h ! https://t.co/VNhWuLXhJD — Guillaume Séchet (@Meteovilles) November 2, 2023

Les premières images

Ça souffle déjà très fort dans le #Morbihan, ici à Larmor plage. Et il est à peine 20h. #Ciaran pic.twitter.com/0i5vKGc7TF — Isa Rettig (@isa_rettig) November 1, 2023