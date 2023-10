Tempête Ciaran : rafales de vent jusqu'à 150 km/h, vagues de 10 m : quelles sont les régions qui vont être les plus touchées ?

Les dernières prévisions concernant le passage de la tempête Ciaran dans la soirée et la nuit du 1er au 2 novembre 2023, font état de vents violents allant jusqu'à 150 km/h. Météo France évoque aussi des "phénomènes dangereux" et des risques de vagues submersion.

Une tempête, nommée Ciaran, est attendue sur le quart Nord-Ouest du pays entre mercredi 1er novembre soir et jeudi 2 novembre matin. Elle devrait particulièrement frapper le quart Nord-Ouest de la France.

\ud83c\udf2c\ufe0fEntre mercredi soir et jeudi matin, la tempête #ciaran va toucher le quart Nord-Ouest du pays avec de très fortes rafales de vent.



\ud83c\udf0aAttention également au risque de vagues submersion sur toute la façade atlantique et la Manche



— Météo-France (@meteofrance) October 30, 2023

Dans son dernier bulletin, Météo France explique que Ciaran sera accompagnée "de vents violents pouvant atteindre 100 à 120 km/h à l’intérieur des terres et sur le littoral 120 à 140 km/h voire localement 150 km/h".

Où se trouve Ciaran ?

Ce mardi 31 octobre, dans ses prévisions réactualisées à 6 h du matin, la dépression Ciaran se situe au sud de Terre Neuve.

\ud83c\udf2c\ufe0f\u26a0\ufe0fEntre mercredi et jeudi, possibilité de vents violents dans l'Ouest liés à la dépression #Ciaran nommée par le @metoffice.

\u27a1\ufe0fCreusement "d'école", engendré par l'interaction courant-jet d'altitude/tourbillon près de la surface.

\u2753Incertitudes sur trajectoire et intensité.

— Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) October 29, 2023

Un risque de vagues et de submersion

À cette tempête s’ajoute également un risque de vagues et de submersion sur toute la façade atlantique et la Manche, avec de très fortes vagues attendues pouvant atteindre les 10 m voire plus.

\u26a0\ud83d\udca8 Voici une animation entre mercredi et samedi montrant plusieurs dépressions s'inviter sur l'#Europe occidentale, dont le nord de la #France. Si vous espériez le calme, ce sera plutôt la #tempête au menu #météo ! #ciaran

— Anthony Grillon 🌪 (@AnthoGrillon) October 30, 2023

Les risques de submersion marine seront maximaux lors de la pleine mer de jeudi 2 novembre à 6 h sur la façade Atlantique, et la pleine mer de jeudi entre 12 h et 14 h sur les côtes de la Manche".

Des vagues de 6 à 8 m sur les côtes de la Manche sont prévues et des vagues de 8 à 10 m sur l’Atlantique.

Quelles régions vont être impactées ?

S'il est encore trop tôt pour dire avec exactitude les départements qui vont être balayés par le passage de la tempête Ciaran, en revanche, on sait déjà que le quart Nord-Ouest va être particulièrement touché.

Au fil des heures, Météo France affine ses prévisions. La trajectoire définitive de la tempête n'est pas encore arrêtée, les prévisions sont donc amenées à encore évoluer.