Phénomènes attendus, territoires impactés, durée : que réserve la tempête Ciaran, qui arrive en France ?

Alors que la tempête Céline a balayé l'ouest de la France en cette fin octobre, une autre dépression est attendue dans l'Hexagone, pour lancer le mois de novembre 2023. Ce qu'il faut savoir.

Après Céline, Ciaran. La première a bousculé le littoral atlantique, notamment à l'occasion du dernier week-end d'octobre 2023. La seconde est attendue dans les premiers jours de novembre.

"Possibilité de vents violents dans l'Ouest"

Météo France Ouest a d'ores et déjà présenté le phénomène à venir, déclarant qu'entre "mercredi 1er et jeudi 2 novembre, possibilité de vents violents dans l'Ouest liés à la dépression Ciaran nommée par le Met Office". Dans un message publié le 29 octobre au soir, les prévisionnistes affichaient encore leurs "incertitudes sur la trajectoire et l'intensité" de cette tempête.

Les prévisionnistes détaillent : "Mercredi en fin de journée, la dépression Ciaran centrée au sud de l’Irlande apportera un temps agité à l’ouest d’un axe Poitou-Charentes/Hauts-de-France, avec de fortes rafales de vent pour la soirée et la nuit suivante, et des précipitations parfois soutenues".

Des vents supérieurs à 150 km/h ?

Serge Zaka, que l'on ne présente plus sur Twitter dans le monde de la météo, a également analysé le phénomène. "Les modèles sont en accord. La tempête Ciaran va balayer la France jeudi", a-t-il écrit sur le réseau. S'il évoque lui aussi des "incertitudes" sur l'intensité et la localisation, le spécialiste affirme que "le risque de monter à des valeurs extrêmement élevées, supérieures à 150 km/h sur les côtes, est présent".

Il parle, par la même occasion, de deux "paramètres aggravants pour nos arbres", déclarant que la chute de ceux-ci est favorisée par la "saturation des sols superficiels en eau" ainsi que par "la douceur exceptionnelle de l'automne".

Des vagues supérieures à 13 mètres ?

De son côté, Keraunos fait remarquer qu'en plus du vent, "la dépression Ciaran va générer une forte houle. La hauteur significative des vagues devrait dépasser 13 m sur l'Atlantique jeudi matin".

"Elle se forme actuellement sur la Pennsylvanie"

Le météorologiste Guillaume Séchet note, ce lundi matin, que la dépression Ciaran, qui "occasionnera probablement une forte tempête sur le Nord-ouest de la France dans trois jours, se forme actuellement sur la Pennsylvanie (USA), en limite de l'air très froid qui descend du Canada et de l'air chaud qui remonte du Golf du Mexique".

La tempête Ciaran (déjà) comparée à celle de 1999 ?

Chaque tempête qui sévit en France réveille les souvenirs de 1999. Va-t-on vers un scénario semblable ? " Les valeurs de vent prévues n'ont rien à voir avec les tempêtes de 1999 dans les terres", explique Keraunos. "Les valeurs côtières attendues avec Ciaran pourraient être sévères mais l'épisode devrait rester (très) loin de 1999 à l'échelle nationale."

Les prévisions vont être affinées petit à petit

Comme l'a rappelé Météo France dans son dernier bulletin sur le sujet, "les prévisions seront affinées au fil des jours", et chasseront ainsi les quelques incertitudes qui planent autour de cette tempête Ciaran.