Tempête Ciaran : trois premiers départements placés en vigilance orange, l'ouest du pays vire au jaune

Attendue dès le mercredi 1er novembre 2023 en France, la tempête Ciaran, qui succède à Céline, va être surveillée de très près. Trois départements sont déjà placés en vigilance orange.

La tempête Ciaran arrive sur l'Hexagone. Les premiers effets sont attendus mercredi 1er novembre, comme l'a annoncé Météo France. Qui sévit déjà, en plaçant plusieurs départements en vigilance.

Trois en orange

À 10 heures, ce mardi 31 octobre 2023, les prévisionnistes placent déjà trois départements en vigilance orange pour le vent. Il s'agit du Finistère, des Côtes d'Armor et du Morbihan. Le premier et le troisième sont également en vigilance jaune pluie et vagues, le deuxième seulement en vigilance jaune pluie.

? #VigilanceOrange #Vent sur 3 départements : Finistère, Côtes d’Armor et Morbihan.

\ud83d\udd57 Ce mercredi soir à partir de 20h.



La tempête #Ciaran provoquera des vents violents sur le nord-ouest du Pays.



La tempête #Ciaran provoquera des vents violents sur le nord-ouest du Pays.

La vigilance orange qui touche ces trois départements sera active dès 20 heures, mercredi 1er novembre 2023.

Vent, pluie, vagues...

Comme le rappelle Météo France, la tempête Ciaran va se manifester via des "vents violents, fortes pluies et fortes vagues à la côte sur le nord-ouest du Pays à partir de mercredi soir".

"Mercredi soir, on attend des rafales de 110 à 130 km/h sur le Finistère, 100 à 120 km/h sur le Centre-Bretagne et jusqu'à 150 km/h sur les côtes exposées", ajoute le bulletin. "Les rafales et les fortes pluies associées circulent jeudi sur le nord-ouest de la France se renforçant même légèrement en Bretagne. La vigilance orange sera donc sûrement étendue jeudi en direction de la Normandie et des Pays de la Loire".

L'ouest vire en vigilance jaune

Ce mercredi 1er novembre également, la totalité de l'ouest du pays va virer en vigilance jaune, du Calvados jusqu'aux Hautes-Pyrénées. Des vigilances pour le vent, la pluie et les crues seront actives, alors que le Pas-de-Calais, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et la Haute-Saône seront aussi en jaune.