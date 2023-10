Tempête Ciaran : rafales violentes de vent et pluies soutenues, un département bascule en vigilance orange et 21 en vigilance jaune

C'est l'automne et avec sa kyrielle d'alertes météo. La tempête Céline à peine passée, que voilà la tempête Ciaran, qualifiée "d'exceptionnelle" qui s'annonce entre le 1er et le 2 novembre.

Alors que la tempête Ciaran est annoncée entre le mercredi 1ᵉʳ et le jeudi 2 novembre 2023 sur l’ouest de la France, Météo France devrait durant les prochaines 24 h, augmenter les vigilances orange voire rouge sur une partie des départements.

21 départements en vigilance jaune

Ce lundi 30 octobre 2023 après-midi, dans son bulletin météo de 16 h, Météo France bascule un département en vigilance orange vent à partir de mardi 31 octobre, de 12 h à 15 h. Il s'agit de la Haute Corse. Par ailleurs, 21 départements, sont eux placés en vigilance jaune vent, crue, pluie-inondation ou vague-submersion.

La Haute Corse bascule en vigilance orange vent

Pas-de-Calais (crue, pluie-inondation)

Côtes d'Armor (vent)

Finistère (vent, crue)

Morbihan (vent, orages)

Loire-Atlantique (crue, orages)

Vendée (crue, orages)

Deux-Sèvres (crue)

Vienne (crue)

Charente (crue)

Charente-Maritime (vent, crue, orages)

Gironde (vent, crue, orages, pluie-inondation)

Landes (vent, crue, orages, pluie-inondation)

Pyrénées-Atlantiques (crue, vague-submersion)

Alpes-de-Haute-Provence (crue)

Alpes-Maritimes (crue, vague-submersion)

Corse du Sud (vent, orages)

Moselle (crue)

Meurthe-et-Moselle (crue)

Vosges (crue)

Haute-Saône (crue)

A partir de minuit, 21 départements basculent en vigilance jaune. Document - Météo France

La tempête Ciaran en approche

La tempête Ciaran, baptisée ainsi dimanche 29 octobre par le Met Office, en Angleterre, devrait ainsi conduire ces prochaines heures Météo France à multiplier les vigilances orange, voire rouge, sur les départements de l’Ouest.

La tempête Ciaran est attendue à partir de ce mercredi 1er novembre, 21 h. Document - Météo France

Comme l'annonce Météo France, "elle abordera les côtes du quart nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi et s'enfoncera dans les terres au cours de la matinée de jeudi.

Elle sera accompagnée de vents violents pouvant atteindre 100 à 120 km/h dans l'intérieur des départements côtiers de la Bretagne à la Normandie. Les vents les plus forts seront sur les côtes de ces départements avec 120 à 140 km/h, voire localement 150 km/h".

Et de préciser : "Dans le même temps, un phénomène de vague submersion est associé avec de très fortes vagues attendues. Les valeurs et la localisation des plus fortes rafales de vent seront encore à affiner".

Des rafales jusqu'à 180 km/h sur la Corse

Comme l'explique Météo France, "une vigilance particulière est à apporter en raison des vents forts impactant la région bastiaise". Ce mardi 31 octobre, "le Libeccio établi aux premières heures du jour, se renforce nettement en matinée. Il est attendu entre 10 h et 16 h jusqu'à 120 km/h en Balagne, 150 km/h sur le Cap Corse, voire 180 km/h sur les crêtes. En région bastiaise des rafales de l'ordre de 90 km/h sur l'aéroport, 100 à 110 km/h sur l'agglomération et le port sont probables, voire plus au parage immédiat du port".