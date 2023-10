"Cela a duré peut-être 20 secondes et j'ai tout vu voltiger" : une tornade frappe une commune du Gard et fait de nombreux dégâts

Le phénomène aussi soudain qu'impressionnant a touché la commune de Poulx, dans le Gard, engendrant de nombreux dégâts mais fort heureusement aucune victime.

Alors que l'automne a bel et bien commencé avec ses multiples épisodes de pluie, et que la tempête Ciaran est attendue en France, dans la soirée et la nuit du 1er au 2 novembre 2023, le Gard a été fortement touché par des intempéries lundi 30 octobre.

Arbres arrachés, déracinés, toitures endommagées...

? #Gard : une #tornade a frappé la commune de #Poulx près de #Nîmes en fin d’après-midi, vers 17h. Nombreux dégâts à déplorer avec des arbres déracinés et des toitures emportées ! ?️ Vidéo Florian Dangla pic.twitter.com/gpU8d6UCic — InfOccitanie (@infoccitanie) October 30, 2023

Comme l'indique ce matin la commune de Poulx, située près de Nîmes, plusieurs arbres ont été déracinés et des branches ont été arrachées. Des rues sont privées d'électricité. Des toitures et des clôtures ont aussi été endommagées.

Des dégâts qui ont engendré la coupure de plusieurs voies dans la commune. Un phénomène aussi soudain qu'impressionnant et rapide.

Comme le relate un habitant de cette commune d'un peu plus de 4 000 habitants auprès de nos confrères de BFMTV : "Franchement, je n'ai jamais vu ça. Ça fait peur quand on n’est pas habitués à ça. C'est un truc de fou, ça a duré peut-être 20 secondes et j'ai tout vu voltiger par la fenêtre", se rappelle-t-il.