Depuis plusieurs semaines, on comptabilise de nombreuses dépressions et perturbations. Les épisodes de pluie-inondation et vents violents se multiplient. "Une nouvelle dépression va se creuser ce mardi 31 octobre au large de Terre-Neuve à l’ouest de l’Atlantique", prévient Météo France. "Elle va rapidement traverser l’océan en se renforçant entre mardi et mercredi, engendrant des vents tempétueux quand elle atteindra l’ouest de l’Europe".

⚠💨 Voici une animation entre mercredi et samedi montrant plusieurs dépressions s'inviter sur l'#Europe occidentale, dont le nord de la #France. Si vous espériez le calme, ce sera plutôt la #tempête au menu #météo ! #ciaran

🛰 Cartes via WxCharts et Meteored

Des vents jusqu’à 150 km/h