Tempête Ciaran : des rafales de 100 à 170km/h attendues, voici où les vents les plus violents vont frapper

Une "tempête majeure" va frapper le littoral atlantique en France dans la nuit de mercredi à jeudi.

Météo France place trois départements en vigilance orange pour des risques de vents violents et de pluie-inondation à partir de 21 heures, mercredi 1er novembre 2023 : Côtes d'Armor, Finistère et Morbihan. À cela s'ajoutent 22 départements en vigilance jaune le long de la côte Atlantique et le nord du pays.

La tempête Ciaran va surtout frapper le quart nord-ouest de la France dans la nuit de mercredi à jeudi. Des pointes de 150 à 170 km/h pourraient être enregistrées sur le littoral des trois départements en vigilance orange. Dans les terres, des bourrasques pourront toujours souffler jusqu'à 130 km/h, et 110 km/h jusqu'en région parisienne.

Où les rafales les plus violentes sont attendues. Météo France

Risque de vigilance rouge

Météo France prévient qu'on serait face "à une tempête majeure", sans atteindre les tempêtes de 1999. Ciaran pourrait tout de même se classer "parmi les 40 tempêtes majeures depuis 1980". La vigilance orange pourrait basculer en vigilance rouge au pic du phénomène, mercredi soir.

D'autant que les vents vont s'accompagner d'importantes intempéries. "Avec des sols déjà très humides, voire saturés, sur les premières dizaines de centimètres du sol sur le Nord-Ouest, les fortes pluies associées au passage frontal de Ciaran pourront occasionner des débordements locaux et fragiliseront la végétation. Les arbres encore souvent feuillus offrant une plus grande prise au vent, le risque de chute ou déracinement semble présent".

Prudence sur le littoral, il est fortement déconseillé de s'aventurer dehors en pleine tempête. En plus du vent et de la pluie, les vagues seront déchaînées. Elles pourront atteindre 8 à 10 mètres en Bretagne, et de 6 à 8 mètres sur le reste du littoral Atlantique.