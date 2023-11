CARTE. Vents violents et pluies intenses : la vigilance rouge levée, 23 départements en orange, Ciaran se décale en Méditerranée

Météo France lève ce jeudi 2 novembre la vigilance rouge et maintient vingt-trois départements en alerte orange dont les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse pour le pourtour méditerranéen.

La tempête Ciaran poursuit sa trajectoire vers l'est en longeant les côtes anglaises. Après des records de puissance de rafales de vent enregistrés en Bretagne tout au long de la nuit de ce mercredi 1er novembre au jeudi 2 novembre, depuis 6 h ce matin, la dépression est positionnée au nord du Cotentin.

Les vents se concentrent sur le Contentin

"Les vents les plus violents concernent maintenant les côtes d'Armor et la Manche. Ils s'atténuent sur l'ouest de la Bretagne tout en restant tempétueux mais autour de 110-120 km/h", annonce Météo France. "Des averses concernent un grand quart nord-ouest, à l'arrière du front pluvieux qui s'étend maintenant du sud-ouest au nord-est du pays".

\ud83d\udd36 23 départements en Orange pic.twitter.com/UnvhuUGMkt — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 2, 2023

Plus aucun département en vigilance rouge

Les départements des Côtes-d’Armor et de la Manche ne sont désormais plus en vigilance rouge pour vents violents.

Des records de puissance de vent battus

C’est dans le Finistère que cela a le plus soufflé cette nuit, avec des vents entre 134 (Saint-Groazec) et 207 km/h (pointe du Raz) enregistrés.

\ud83c\udf00#Tempête #Ciaran : 207 km/h de vent relevé à la pointe du Raz cette nuit. C'est tout le #Finistère qui subit des vents records absolus comparables à des rafales qu'on trouve dans les #ouragans. pic.twitter.com/fym2YqSL54 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 2, 2023

Le Morbihan n’est pas en reste avec des rafales entre 168 (Groix) et 112 km/h (Vannes).

\ud83c\uddeb\ud83c\uddf7\ud83c\udf2c\ufe0f DIRECT - Images impressionnantes du boulevard Montaigne de #Brest où la plupart des arbres sont tombés cette nuit. Les vents ont atteint une vitesse record de 156 km/h au passage de cette tempête #Ciarán.#TempeteCiaràn pic.twitter.com/K4DlTPQBpv — HQ | L’info des ados (@InfoHugoQuentin) November 2, 2023

Sur la Corse, épisode pluvio-orageux nécessitant un suivi particulier compte tenu des intensités et cumuls de pluie associés d'une part et des rafales de vent parfois violentes sous les orages d'autre part.

Chutes d'arbres et circulation interdite

Le préfet du Finistère a annoncé dans un communiqué que la circulation était interdite sur l'ensemble du réseau routier départemental, les violentes rafales provoquées par la tempête ayant fait chuter de très nombreux arbres, branches et lignes électriques et téléphoniques sur les routes.

#Brest : Boulevard Montaigne, tous les arbres ont été déracinés par la force du vent !

156km/h au plus fort de la #TempeteCiaran à Brest, record historique.



Images @m6info pic.twitter.com/OCN46h29lz — Johan Rouquet (@JohanRouquet) November 2, 2023

"Cette interdiction fera l'objet d'une levée progressive au fur et à mesure de l'avancement des opérations de dégagement pour lesquelles l'ensemble des moyens très importants sont mobilisés", était-il précisé.

Des vagues de 11 m

Selon Météo Bretagne, "des vagues moyennes de 11-12 mètres sont observées au large du Finistère. Une hauteur de 21,1 m a été mesurée à la Bouée les Pierres Noires"

#TempeteCiaran #Bretagne #Finistère #Iroise

Les conditions sont dantesques en mer\ud83d\udd34

Des vagues moyennes de 11-12 mètres sont observées au large du Finistère.

Une hauteur de 21.1 m a été mesurée à la Bouée les Pierres Noires ! pic.twitter.com/zpT72b7ivy — Météo Bretagne \u2600\ufe0f (@MeteoBretagne) November 2, 2023

1,2 million de Français sans électricité

Dans un communiqué publié aux premières heures de la journée de ce jeudi 2 novembre, Enedis annonce qu'à 7h, 1,2 million de clients étaient sans électricité, dont 780 000 en Bretagne, en raison du passage de la tempête Ciaran, rapporte BFMTV.

Un chauffeur routier meurt dans l'Aisne

Sur l'antenne de Franceinfo, le ministre délégué chargé des Transports, Clément Beaune, a indiqué qu'un chauffeur routier a trouvé la mort dans le département de l'Aisne alors même que le département n'était pas en alerte, rappelant ainsi l'importance de rester prudent.

La Méditerranée en alerte

Dans son bulletin de ce 2 novembre, Météo France indique que "la forte houle gagne aussi la Méditerranée, de l'est des Bouches-du Rhône à la Corse. Le front pluvieux se décale rapidement sur une moitié sud-est du pays en matinée, apportant dans l'après-midi et la soirée de fortes pluies orageuses sur la Corse".

"Des rafales de vent parfois fortes (allant jusqu'à 90-100 km/h, localement 110 km/h sur le littoral ouest et 120-130 km/h, localement 140 km/h sur le relief) sont attendues. Les cumuls de pluie devraient être de l'ordre de 30 à 50 mm généralisés sur la façade occidentale, 70 à 100 mm sur les premiers contreforts et jusqu'à localement 130 à 150 mm dans les hautes vallées, 200 mm sur le plus haut relief. Les intensités horaires sont de l'ordre de 30 mm/h", indiquent encore les prévisionnistes.

La pluie se généralise en Occitanie

Toute la journée, la région Occitanie ne sera pas non plus épargnée par la pluie. Les averses touchent tous les départements tout au long de la journée.

"Un vent fort et le retour de la neige sur les reliefs" sont même à prévoir selon InfOccitanie.