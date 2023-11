Tempête Ciaran : heure par heure, voici quand les intempéries vont frapper avec le plus d'intensité votre département

Voici quand la tempête Ciaran devrait frapper votre département, et avec quelle intensité.

La tempête Ciaran va frapper le littoral atlantique dans la nuit de mercredi 1er à jeudi 2 novembre 2023, les vents seront particulièrement forts en Bretagne où trois départements vont basculer en vigilance rouge dès minuit : Finistère, Cotes d'Armor et la Manche.

Météo France alerte sur des vents qui risquent de souffler de 130 à 150 km/h, et jusqu'à 170 km/h localement. 15 départements sont également placés en vigilance orange pour des alertes au vent et 58 départements sont en jaune pour la journée de jeudi.

Département par département, on vous dit quand la tempête Ciaran devrait frapper chez vous et à quelle intensité.

Vigilance orange dès 21 heures ce mercredi

La vigilance orange pour des risques de vents violents va être activée dans 7 départements à partir de 21 heures : Manche, Ille-et-Vilaine, Cotes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique et Vendée.

La situation à 21 heures. Météo France

Dans le même temps, 18 départements seront en vigilance jaune pour vent, pluie-inondation, crues, orages et/ou vagues-submersion :

Vents violents : Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.

Pluie-inondation : Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Vendée.

Orages : Finistère, Morbihan, Côtes d'Armor, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire et Vendée.

Vagues-submersion : Finistère, Morbihan et Loire-Atlantique

Alerte rouge à partir de minuit

Le temps se gâte à partir de minuit, lorsque le Finistère va passer en vigilance rouge aux vents violents. 15 autres départements vont l'accompagner en vigilance orange : Côtes d'Armor, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Calvados, Orne, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée. 58 départements passent en vigilance jaune.

La situation à minuit. Météo France

Voici les autres vigilances à minuit :

Pluie-inondation : Finistère, Côtes d'Armor et Morbihan en orange , quand la vigilance jaune sera active pour Pas-de-Calais, Seine-et-Maritime, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Vendée, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Cantal, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

, quand la vigilance jaune sera active pour Pas-de-Calais, Seine-et-Maritime, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Vendée, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Cantal, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud. Vagues-submersion : Pas-de-Calais, Somme, Seine-et-Maritime, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime et Gironde en orange, et en jaune les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud.

et en jaune les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud. Orages : Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Haute Corse et Corse du Sud.

Trois alertes rouges à 3 heures du matin

La tempête Ciaran devrait atteindre son pic d'intensité après trois heures du matin, trois départements seront en vigilance rouge aux vents violents : Finistère, Côtes d'Armor et Manche.

15 autres départements seront en orange : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-Maritime, Eure, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.

Enfin, 58 départements seront en vigilance vents violents :

La situation à 3 heures du matin. Météo France

Les autres vigilances à trois heures du matin :

Pluie-inondation : Finistère, Côtes d'Armor et Morbihan en orange , quand la vigilance jaune sera active pour Pas-de-Calais, Seine-et-Maritime, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Vendée, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Cantal, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

, quand la vigilance jaune sera active pour Pas-de-Calais, Seine-et-Maritime, Manche, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Vendée, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Cantal, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud. Vagues-submersion : Pas-de-Calais, Somme, Seine-et-Maritime, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime et Gironde en orange, et en jaune les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud.

et en jaune les Landes, Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud. Orages : Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Haute Corse et Corse du Sud.

Deux alertes rouges levées entre 6 et 8 heures

En tout début de matinée, la vigilance rouge devrait d'abord être levée dans le Finistère autour de 6 heures du matin, puis pour les Côtes d'Armor vers 8 heures. La Manche devrait être le dernier département en vigilance rouge.

Les vents violents vont progresser sur l'est du pays. 15 départements seront en vigilance orange : Finistère, Morbihan, Côtes d'Armor, Ille-et-Vilaine, Calvados, Orne, Seine-Maritime, Eure, Nord, Pas-de-Calais, Somme et Oise.

58 départements seront en vigilance jaune aux vents violents :

La situation à 9 heures du matin. Météo France

Le Finistère et les Côtes d'Armor seront toujours en vigilance orange pluie-inondation, et seront en jaune : la Manche, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze et Cantal.

En vagues-submersion, plusieurs départements seront en orange : Pas-de-Calais, Somme, Seine-et-Maritime, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime et Gironde Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud.

Pas-de-Calais, Somme, Seine-et-Maritime, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime et Gironde Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud. La liste des départements orages ne change pas : Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan, Manche, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Haute Corse et Corse du Sud.

Fin de l'alerte rouge en matinée

Entre 9 heures et 10 heures, la dernière vigilance rouge devrait être levée. À la mi-journée, peu après midi, huit départements resteront en vigilance orange vents violents : Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Seine-Maritime, Eure, Calvados et Manche.

Voici les autres en vigilance jaune :

La situation à midi. Météo France

Les départements toujours en vigilance orages : Calvados, Manche, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente, Charente-Maritime, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

Les départements toujours en vigilance pluie-inondation : Pas-de-Calais, Manche, Côtes d'Armor, Finistère, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Cantal, Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritime, Haute-Corse et Corse du Sud.

Les départements toujours en vigilance orange vagues-submersion : Pas-de-Calais, Somme, Seine-et-Maritime, Calvados, Manche, Ille-et-Vilaine, Côtes d'Armor, Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime et Gironde Pyrénées-Atlantiques, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes et Corse du Sud.

Accalmie en fin de journée, jeudi

Jusqu'à minuit, des orages vont subsister dans le Sud-Ouest et en Corse, quand des vigilances jaunes devraient être maintenues dans les départements du littoral atlantique.

Quelques départements seront toujours en vigilance pluie-inondation en soirée : Pas-de-Calais, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Corrèze, Alpes-de-Hautes-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud.

Quatre départements resteront en vigilance orange vagues-submersion (Corse du Sud, Alpes-Maritime, Var et Bouches-du-Rhône) et quatre en jaune (Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques).