Alors que la tempête Céline a balayé le littoral atlantique durant le dernier week-end d'octobre, une autre va prendre la relève durant les premiers jours de novembre. Et elle a déjà un nom : Ciaran !

Une tempête vient à peine de quitter l'Hexagone... qu'une autre arrive ! Après Céline, qui a bousculé le littoral, c'est Ciaran qui s'apprête à perturber le début du mois de novembre dans une partie de la France. Comment le nom des tempêtes est-il attribué ?

Quel est le système mis en place ?

Il faut d'abord se pencher sur le système en vigueur. Depuis le 1er décembre 2017, les services météorologiques de plusieurs pays travaillent de concert pour attribuer le nom des tempêtes. La France, l'Espagne et le Portugal se sont alignés il y a donc bientôt six ans, avant d'être rejoints par la Belgique et le Luxembourg en 2021. En 2016, une coordination était née, cette fois-ci entre le Royaume-Uni et l'Irlande, ensuite accompagnés par les Pays-Bas.

Comme l'explique Météo France, "si une tempête est susceptible d’affecter d’abord le territoire de l’Irlande, de la Grande-Bretagne ou des Pays-Bas, c’est le nom choisi par leurs services météorologiques qui est retenu, et réciproquement".

Pourquoi les tempêtes portent-elles un nom ?

Selon les météorologues, cette dénomination est cruciale : "des sondages au Royaume-Uni et en Irlande ont fait ressortir que la population est beaucoup plus attentive aux consignes de sécurité lorsque la menace provient d’une tempête qui porte un nom qui lui est familier".

À quel moment un nom est-il attribué ?

Autre question : quel est l'élément déclencheur qui débouche sur la nomination d'une tempête ? "Une dépression est nommée lorsque celle-ci risque de générer une vigilance vent au moins de niveau orange sur l'un des pays partenaires. Le service météo qui prévoit d'émettre le premier l'alerte attribue un nom à partir de la liste préétablie", répond Météo France.

Comment ces noms sont-ils choisis ?

La liste fonctionne sur le système de saison, la "saison des tempêtes" comme l'a rappelé Météo France. Elle démarre dès le mois de septembre, et compte donc 21 noms, tout simplement par ordre alphabétique. Les lettres Q, U, X, Y et Z ne sont pas prises en compte.

Et donc pour 2023-2024, les noms ont d'ores et déjà été définis, avec des phénomènes qui ont touché le pays. Par exemple, du côté de la France, de l'Espagne et du Portugal, la lettre A était pour Aline, qui a notamment frappé les Alpes-Maritimes à la mi-octobre. Le B était pour Bernard, qui a aussi touché le département en fin de mois. Et enfin le C, pour Céline, qui a bousculé l'ouest du pays il y a quelques jours.

Ciaran, nommée par le Met Office !

Mais si Céline a donc déjà honoré la lettre C, comment se fait-il que la tempête à venir s'appelle Ciaran ? Tout simplement car, comme indiqué plus haut, "le service météo qui prévoit d'émettre le premier l'alerte attribue un nom à partir de la liste préétablie".

\ud83c\udf2c\ufe0f\u26a0\ufe0fEntre mercredi et jeudi, possibilité de vents violents dans l'Ouest liés à la dépression #Ciaran nommée par le @metoffice.

\u27a1\ufe0fCreusement "d'école", engendré par l'interaction courant-jet d'altitude/tourbillon près de la surface.

\u2753Incertitudes sur trajectoire et intensité.

1/2 pic.twitter.com/PYFG9KZLum — Météo-France Ouest (@MeteoFrance_O) October 29, 2023

Et en l'occurrence, c'est le Met Office, service national britannique de météorologie, qui a eu la main. Météo France l'a d'ailleurs expliqué dès le 29 octobre, lorsqu'il présentait les premiers éléments dont il disposait sur le phénomène : "entre mercredi et jeudi, possibilité de vents violents dans l'Ouest liés à la dépression Ciaran nommée par le Met Office".

Quels sont les prochains noms ?

Du côté de la France, l'Espagne et le Portugal, Aline, Bernard et Céline sont donc les trois premiers noms de cette saison 2023/2024. Quels sont les prochains ? Voici la liste :

Domingos

Elisa

Frederico

Géraldine

Hipolito

Irene

Juan

Karlotta

Louis

Monica

Nelson

Oliva

Pierrick

Renata

Sancho

Tatiana

Vasco

Wilhelmina

Enfin, du côté du Royaume-Uni, de l'Irlande et des Pays-Bas qui ont donc eu, de leur côté, Agnès et Babet pour les deux premières lettres avant Ciaran, voici la liste des noms choisis pour 2023-2024 :