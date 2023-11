Tempête Ciaran : vents très violents et pluies soutenues, trois départements basculent en vigilance rouge et une vingtaine en orange ce mercredi soir

La tempête Ciaran approche et va frapper la façade atlantique de la France à partir de ce mercredi 1er novembre soir : vents violents, fortes pluies et fortes vagues sont à prévoir sur le nord-ouest du pays.

La tempête Ciaran annoncée par les météorologues "d'exceptionnelle" se rapproche d'heure en heure de la France s'apprêtant à toucher dès ce mercredi 1er novembre soir la façade atlantique.

La façade atlantique va être frappée

Alors que ce mercredi 1er novembre 2023, la vigilance orange est étendue à 7 départements pour vent et pluie-inondation et vingt en jaune, dès minuit, cette dernière sera encore plus élargie et certains départements vont même passer en vigilance rouge.

Vigilance Rouge Vent à partir de ce soir minuit, jusqu'à jeudi matin.

Finistère, Côtes-d'Armor, Manche.



Face aux vents violents de la tempête Ciaran :

Restez à votre domicile

Fermez portes, fenêtres, volets

N'utilisez pas votre voiture



Passage en vigilance rouge vent violent

Finistère

Côtes d'Armor

Manche

3 départements en Rouge

Passage en vigilance orange

Des départements vont basculer en vigilance orange soit pour vent, pluie-inondation ou vague-submersion.

Normandie (vent, vague-submersion)

Nord (vent)

Pas de Calais (vent, vague-submersion)

Somme (vent, vague-submersion)

Oise (vent)

Seine-Maritime (vent, vague-submersion)

Eure (vent)

Manche (vague-submersion)

Orne (vent)

Côtes d'Armor (pluie-inondation, vague-submersion)

Finistère (pluie-inondation, vague-submersion)

Morbihan (pluie-inondation, vague-submersion, vent)

Loire-Atlantique (vent, vague-submersion)

Vendée (vent, vague-submersion)

Charente-Maritime (vague-submersion)

Gironde (vague-submersion)

Maine-et-Loire

Sarthe (vent)

Mayenne (vent)

Ille-et-Vilaine (vent, vague-submersion)

Morbihan (vent, pluie-inondation, vague-submersion)

Au fil des heures, les vigilances changent. Document - Météo France

63 départements en vigilance jaune

La vigilance jaune concernera quasiment tout le reste du pays essentiellement pour vent. Mais certains départements ont plusieurs vigilances comme les Pyrénées-Atlantiques (vent, orage,s pluie-inondation, crue, vague-submersion), les Landes (vent, orage,s pluie-inondation, crue, vague-submersion), la Gironde (vent, orages, pluie-inondation), les Charentes-Martimes (vent, crue, orages), les Deux-Sèvres (vent, crue), Vienne (vent, crue), les Alpes-Maritimes (pluie-inondation, vague-submersion), les Alpes-de-Haute-Provence (pluie-inondation), le Var (vague-submersion), les Bouches-du-Rhône (vague-submersion), la Haute Corse (vent, orages, pluie-inondation) et la Corse du Sud (vent, orages, pluie-inondation, vague-submersion).

Des vents violents et d'importantes pluies

Ces forts vents attendus vont également donner lieu à "un épisode pluvieux donnant d'importantes quantités de précipitations en peu de temps sur des sols déjà saturés", annonce Météo France.

"De 30 à 60 mm de pluies en 6 sur le Finistère et la Bretagne"

Les précipitations associées à la tempête Ciaran vont arriver dès ce mercredi soir sur la Bretagne et se renforcer rapidement. "Elles seront assez durables et assez fortes avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 mm en 6 heures sur le Finistère, le Morbihan et les Côtes d'Armor, placés en vigilance orange pluie-inondation", précisent les prévisionnistes.

"Ces précipitations vont se produire dans un contexte où les sols sont déjà saturés d'eau".

3 200 pompiers mobilisés

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 3 200 pompiers vont être mobilisés dans les quatre départements bretons (Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Finistère et Morbihan) ainsi que dans la Manche et en Loire-Atlantique.

Dans les départements impactés, il est fortement recommandé de ne pas sortir des chez soi et de ne pas se déplacer en voiture.