Si l'Aveyron était bien loin des bourrasques à 200 km/h comme au Finistère, pendant la tempête Ciaran puis Domingos ces derniers jours, le département n'a pas échappé à l'épisode de pluie intense qui a dominé en France tout le week-end. De quoi largement abreuver la cascade de Salles-la-Source, dont le débit est particulièrement puissant depuis vendredi 3 novembre 2023.

"Après un très long sommeil, la cascade de Salles-la-Source s'est réveillée...", témoigne en vidéo le collectif Ranimons La Cascade.

La page Facebook "Aveyron Photographies" a également partagé une vidéo de la cascade crachant un débit inhabituellement fort :

Un mois de pluie en trois jours

Ce lundi 6 novembre, l'Aveyron reste en vigilance jaune pour des risques de crues : des débordements sont à craindre dans le secteur d'Espalion, tout particulièrement en soirée, prévient la préfecture.

Le nord du département, où les pluies ont été les plus fortes ces derniers jours, est aussi en proie aux débordements. Le barrage du lac des Galens recrache les eaux de pluie comme une cascade.

Les cumuls ont été conséquents dans le Nord, comme le rapporte la chaîne Météo Sud-Aveyron : "depuis mercredi, il est tombé plus de 100mm sur l'Aubrac et les rivières commencent à réagir, notamment le Lot, soit l'équivalent de plus d'un mois de pluie en 3 jours".