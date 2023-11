Après les tempêtes Ciaran et Domingos, la dépression Elisa ne va offrir aucun répit aux habitants qui doivent s'attendre à être inondés encore une fois...

Pour la deuxième fois cette semaine, le Pas-de-Calais est en vigilance rouge pour des risques de crues et de pluie-inondation. Ce vendredi 10 novembre 2023, une fois encore, plusieurs villages du département se sont retrouvés piégés par les eaux. Les écoles de plus de 200 communes restes closes pour la journée.

\ud83c\udf27 Ce vendredi matin, de nombreuses communes du Pas-de-Calais sont inondées, ici la crue de la Dordonne à Longvilliers. La pluie tombe toujours. (\u00a9 Guillaume Petit) pic.twitter.com/NWOSj11Nfh — Météo Express (@MeteoExpress) November 10, 2023

Une situation qui ne risque pas de s'améliorer ces prochains jours. La dépression Elisa est attendue sur le nord du pays ce vendredi, apportant un "régime d'averses parfois soutenues et orageuses" sur le Pas-de-Calais. De nouveaux cumuls de 60 à 70 mm de pluie, voire 80 à 90 localement, pourraient tomber. Les cours d'eau de l'Aa, de la Canche et de la Liana, qui sont déjà sortis de leur lit, pourraient être sujets à d'autres "crues exceptionnelles".

Le site de vigilance Vigicrues craint "de nouvelles crues importantes, voire majeures, sur les cours d'eau des départements du Pas-de-Calais et du Nord dont les sols sont déjà saturés et où les cours d'eau sont très réactifs".

\ud83c\udf27 Les fortes averses se succèdent dans le Pas-de-Calais où les inondations se multiplient cette nuit, ici à Alette. (\u00a9 Karole Vivier Roux) pic.twitter.com/TKQcfXaso3 — Météo Express (@MeteoExpress) November 9, 2023

"L'enfer, compte tenu de la répétition"

Sur Franceinfo, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé que la vigilance rouge devrait être levée à 16 heures dans le Pas-de-Calais. "En 24 heures, ce sera entre 70 et 100 litres par mètre carré qui seront tombés" sur le département, a annoncé le ministre en adressant ses pensées aux 50 000 habitants des bassins inondés vivant "une forme d'enfer, y compris compte tenu de la répétition" des crues.

En raison des prévisions, la vigilance orange devrait être maintenue tout le week-end... avant un potentiel basculement en rouge dès lundi. Le calvaire n'est donc pas terminé pour les habitants du Pas-de-Calais, dont certains ont été inondés déjà à deux reprises en moins d'une semaine.

Une réunion est prévue mardi 14 novembre au ministère de l'Intérieur pour "examiner et reconnaître l'état de catastrophe naturelle". Christophe Béchu promet une application "large des critères permettant cette reconnaissance".

Pas-de-Calais : "Il y a un guichet unique monté à l'échelle de la préfecture" pour mettre "la pression" sur les assureurs, déclare Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Il assure que l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole seront vite décrétés. pic.twitter.com/4y4P0zbkax — franceinfo (@franceinfo) November 10, 2023

Plus d'un mois de pluie en quelques jours

"Sur le Pas-de-Calais, les cumuls de pluie ont atteint des niveaux remarquables sur la durée, conduisant à des débordements de cours d’eau, avec des crues exceptionnelles", présente Météo France, en raison de la succession des tempêtes Ciaran, Domingos et maintenant peut-être Elisa.

"Sur les trois dernières semaines, le cumul de pluie à l’échelle du département atteint quasiment 250 mm, ce qui est supérieur à la référence climatologique pour octobre et novembre (89 et 99 mm respectivement)". Par endroits, il est tombé un mois de pluie en tout juste six jours.