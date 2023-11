Nouvel épisode de pluies intenses et risques de crues : 8 départements en vigilance orange, 40 en jaune cette nuit

De fortes précipitations sont attendues dans la nuit de lundi à mardi.

Des pluies intenses sont déjà de retour après un léger répit ce week-end. Aux alentours de 22 heures, lundi 13 novembre 2023, 8 départements vont être placés en vigilance orange par Météo France.

Le Pas-de-Calais, en proie à des inondations majeures depuis plus d'une semaine, est concerné à nouveau avec le Nord, la Vendée, la Charente-Maritime, le Doubs et le Jura pour une vigilance orange crues. La Savoie et la Haute-Savoie vont passer en vigilance orange pour un risque de pluie-inondation.

8 départements en orange et 40 en jaune toute la nuit jusqu'à mardi. Météo France

"D'importants cumuls sur l'ensemble de l'épisode, de l'ordre de 70 à 100 mm et localement 100 à 120mm, sont attendus dans les massifs intérieurs de Haute-Savoie et de Savoie. La fonte du manteau neigeux en dessous de 2200m pourrait apporter l'équivalent de 20 à 30 mm supplémentaires", précise Météo France.

La vigilance orange est activée au mois jusqu'à 21 heures, mardi 14 novembre, dans les 8 départements cités.

40 départements en jaune, dont 32 pour risques de crues

40 départements sont également placés en vigilance jaune. Le risque de crues est notifié pour plusieurs d'entre eux : Ardennes, Marne, Meuse, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, Haute-Saône, Nièvre, Saône-et-Loire, Ain, Rhône, Loire, Isère, Calvados, Manche, Orne, Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Dordogne, Corrèze, Gironde, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Lot-et-Garonne, Lot, Tarn-et-Garonne et Gers.

10 départements sont en vigilance vents violents dans le nord du pays :

10 départements en vigilance vents. Météo France

6 départements sont en vigilance vagues-submersion sur la façade atlantique :

6 départements en vigilance vagues-submersion. Météo France

4 départements sont en vigilance avalanches dans les Alpes : Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes.