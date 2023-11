CARTE. Tempête Elisa : "crues exceptionnelles", pluies et vents violents, 1 département en vigilance rouge, 4 en orange et 43 en jaune ce vendredi

Le vent soufflera fort et la pluie tombera de manière intense ce vendredi 10 novembre sur la façade atlantique et dans les terres et le Nord-Ouest. Le Pas-de-Calais reste en vigilance rouge.

Jamais deux sans trois. La France vient tout juste sortir de deux tempêtes en une semaine, la tempête Ciaran et la tempête Domingos qui ont frappé violemment le Nord-Ouest le Sud-Ouest de l'Hexagone. Ce vendredi 10 novembre 2023, une nouvelle dégradation baptiser tempête Elisa se dirige sur la France depuis le Pays de Galle où elle se trouvait à 6 h ce vendredi matin. Fortes averses et orages "Un régime de fortes averses dans un flux de sud-ouest est en place sur le nord-ouest du pays. Elles sont fréquentes et parfois accompagnées d'orages et vont persister jusqu'à vendredi après-midi, avec un probable renforcement en matinée". Des cumuls de pluie de 50 à 80 mm localement Comme le détaille Météo France dans son bulletin réactualisé, "des cumuls de précipitations de l'ordre de 20 à 30 mm, ponctuellement 40 à 50 mm sont encore possibles sur la journée, portant les cumuls de pluie depuis le début de l'épisode jusqu’à localement 50 à 80 mm". Une nette accalmie sur le front des précipitations se dessinera après 16 h. Le Pas-de-Calais maintenu en vigilance rouge Des nouveaux risques de crue jugés "exceptionnelle" sont annoncés sur le Pas-de-Calais. Aussi, le département reste en vigilance rouge pluie-inondation, crues. Et jaune pour les orages. Les vigilances de ce vendredi 10 novembre. Document - Météo France 4 départements en orange et 43 départements en jaune Le Nord (crue, pluie-inondation), la Somme (pluie-inondation), la Seine-Maritime (pluie-inondation) et la Charente-Maritime (crue) sont placés en vigilance orange à partir de 18 h. \ud83d\udd34 1 département en Rouge

\ud83d\udd36 4 départements en Orange pic.twitter.com/r8gaig9kO5 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) November 10, 2023 28 départements en vigilance jaune vents Le Puy-de-Dôme

La Creuse

La Haute-Vienne

L'Allier

Le Cher

L'Indre

La Vienne

Les Deux-Sèvres

La Charente-Maritime

La Vendée

La Loire-Atlantique

Le Maine-et-Loire

L'Indre-et-Loire

Le Loir-et-Cher

L'Eure-et-Loir

La Sarthe

L'Eure

L'Orne

Le Calvados

La Seine-Maritime

La Manche

La Mayenne

L'Ille-et-Vilaine

La Loire-Atlantique

Les Côtes d'Armor

Le Finistère

Le Morbihan

La Corse Les départements placés en vigilance jaune vents violents. Document - Météo France "L'incertitude concerne essentiellement la localisation du pic de précipitations sur l'ensemble de l'épisode", prévient Météo France. "Le scénario le plus probable est qu'il se produise sur le Pas de Calais, mais il n'est pas exclu qu'il impacte également la Somme ou la Seine-Maritime".