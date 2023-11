Des départements placés en vigilance orange pour ces vents et déjà de gros dégâts dus à ces vents violents, dans le Puy-de-Dôme notamment. Voici où il souffle le plus fort entre ce jeudi 16 novembre et ce vendredi 17 novembre





La tempête Frédérico arrive sur la France en bourrasque. Avec des pluies intenses dans le nord de la France qui a depuis des jours les pieds dans l'eau, et des vents allant jusqu'à 130 km/h ailleurs, et localement plus.

Ces vents violents qui traversent la France d'ouest en est ont début dès ce jeudi 16 novembre, avec 54 départements placés en vigilance jaune et 4 autres placés en vigilance orange :

Puy-de-Dome

Var

Alpes-Maritimes

Haute-Corse

Des toits et des arbres arrachés à Clermont-Ferrand

Les régions où ces vents vont dépasser largement les 100 km/h sont situées sur le Puy-de-Dome, le Doubs, le sud des Vosges, l'extrême sud-est de la France et la Corse, mais elles dépasseront localement les 90 km/h sur le littoral breton de la Vendée aux Côtes-d'Armor, au coeur du Massif Central, en Lozère, sur le Larzac et jusqu'aux Corbières.

Le vent a commencé par souffler fort dès ce matin sur la Bretagne, avec des pointes à 136 km/h enregistrées sur les îles. Il a rapidement gagné les terres et le Massif Central. Dans le Puy-de-Dome, des vents de 126 km/h ont arraché la toiture d'un lycée et des arbres à Clermont-Ferrand. Le tramway a également été contraint d'être arrêté

#ClermontFerrand



Le vent fait même éclater les vitres du tram pic.twitter.com/lFSbmMdGcp — M. (@M39940130) November 16, 2023

A Niort dans les Deux-Sèvres, des plaques d'un immeuble de 5 étages ont été arrachées par le vent, nécessitant le bouclage d'une rue.

Si Météo France table sur une accalmie en soirée, avec une tempête qui gagne l'ouest de la France, ce ne sera pas vrai pour le Var, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse, avec des rafales atteignant 120 km/h, et jusqu'à plus de 160 km/h sur le Cap Corse.

Ce vendredi 17 novembre, la vigilance orange ou jaune concernera ces trois départements plus la Corse-du-Sud, plus 11 départements de l'est de la France.