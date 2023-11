Tempête Frederico : vents à 140 km/h, pluies durables... A quoi s'attendre avec cette nouvelle dépression dès jeudi ?

Une nouvelle dépression approche et va balayer une grande partie du pays dans la nuit de jeudi à vendredi.

La France n'en a pas terminé avec les tempêtes, alors que le nord du pays est toujours en proie à des inondations. La dépression Frédérico devrait frapper du golfe de Saint-Malo jusqu'en Allemagne, dès jeudi 16 novembre 2023.

Les Hauts-de-France seront à nouveau la cible de pluies durables, des cumuls pouvant atteindre les 20 mm sont attendus dans le Pas-de-Calais (jusqu'à 30-40 mm localement). Le retour d'une vigilance rouge dans le département, pour la quatrième fois en moins de deux semaines, n'est pas à exclure.

Puissantes rafales de vent de la Bretagne à la Corse

Au cours de la journée de jeudi, le vent va se renforcer sur la presque totalité du pays au passage de la tempête. Des rafales pourraient atteindre les 100 km/h sur le littoral atlantique près du Poitou et dans la Manche. Les bourrasques risquent de monter d'un cran à la frontière belge, dans les Hauts-de-France et le Grand Est, puis sur les monts d'Auvergne et les crêtes des Vosges où le vent soufflera jusqu'à 110 km/h.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, il soufflera le plus fort au niveau des frontières de l'est, surtout en Provence et en Corse avec des rafales à 110 km/h dans le Var et les Alpes-Maritimes, 120 km/h en Balagne et jusqu'à 140 km/h sur le relief.

7 vigilances oranges et 74 en jaune

Pour l'instant, Météo France a placé 61 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents pour la journée de jeudi :

61 départements en vigilance vent ce jeudi. Météo France

La vigilance orange crues est maintenue dans sept départements : Pas-de-Calais, Nord, Vendée, Charente-Maritime, Savoie, Isère et Drôme. Un total de 74 départements sont en vigilance jaune pour crues, pluie-inondation et vent :

7 départements en orange et 74 en jaune ce jeudi. Météo France

Retour au calme vendredi ?

Selon les prévisions de Météo France, "ces fortes rafales seront de mises jusqu'en matinée de vendredi et s'essoufleront l'après-midi". Les averses devraient aussi quitter, enfin, l'ouest des Hauts-de-France en cours de matinée.

"Samedi, un nouveau front froid glissera au nord de la Loire et sera accompagné d’un vent d’ouest sensible près des côtes de Manche. Dimanche, le vent s’orientant au sud-ouest, la douceur reprendra de la vigueur, tandis que la perturbation pluvieuse commencera à onduler de l’Aquitaine au nord alpin et dépérira progressivement d’ici lundi midi. En cours de semaine suivante, des conditions anticycloniques semblent s’installer sur l’océan Atlantique, ce qui fera basculer le vent au nord et rapprocher le mercure de ses niveaux de saison".