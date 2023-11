Tempête Elisa : le Pas-de-Calais toujours inondé reste en vigilance rouge, 41 départements en vigilance jaune

La situation reste critique dans le Pas-de-Calais, 3 départements sont en vigilance orange et 41 en jaune ce vendredi soir.

Des crues importantes sont toujours en cours dans le Pas-de-Calais, qui reste en vigilance rouge pour la soirée de vendredi 10 novembre 2023, ainsi qu'en Vendée, en Charente et dans le Nord placés en vigilance orange.

Localement, 80 à 100 mm de pluie sont attendus dans les Hauts-de-France, déjà en proie à des inondations depuis le week-end passé. La situation ne va guère s'améliorer à l'approche de la dépression Elisa, alors que des dizaines de villages du Pas-de-Calais sont déjà coupées du monde à cause de la montée des eaux.

Selon nos confrères de La Voix du Nord, 130 communes ont été touchées par des inondations importantes depuis le passage de la tempête Ciaran, dans la soirée de vendredi 3 novembre. La situation est particulièrement critique dans les bassins de vie autour des cours d'eau de l'Aa, de la Liane et de la Canche. Les routes sont inondées et les transports à l'arrêt, quand les écoles sont restées fermées toute la journée de vendredi dans plus de 200 communes du Pas-de-Calais.

\ud83c\udf27 L'accès à de nombreux villages du Pas-de-Calais est très difficile en raison des nombreuses routes inondées, ici à Acquin-Westbécourt. (\u00a9 Météo Express) pic.twitter.com/6wyekcCQbp — Météo Express (@MeteoExpress) November 10, 2023

La situation est catastrophique à Longvilliers (Pas-de-Calais). Les rues sont transformées en torrent. Des averses orageuses s’enchaînent dans la zone depuis la nuit dernière.#inondation #VigilanceRouge #crues pic.twitter.com/kzwlwYsiY6 — Kévin Floury (@kevinfloury) November 10, 2023

La situation dans le reste de la France

41 départements sont également en vigilance jaune dans le reste de la France, ce vendredi 10 novembre. Plusieurs sont concernés par des risques de crues : l'Aveyron, les Hautes-Pyrénées, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Cantal, les Landes, la Gironde, la Dordogne, la Charente, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Manche, le Calvados et les Ardennes.

Quatre départements sont en vigilance pluie-inondation :

Les départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

25 départements sont en vigilance jaune pour des risques de vents violents :

Les départements en vigilance vent. Météo France

Les précipitations et le froid entraînent une vigilance jaune neige-verglas dans les Hautes-Alpes, quand quatre départements sont en vigilance avalanches : Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-Alpes.