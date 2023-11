CARTE. Tempête Domingos : 8 départements en orange, vigilance jaune réduite, le point ce dimanche

Les vigilances météorologiques continuent de ponctuer ce premier week-end de novembre 2023. Mais elles diminuent petit à petit : le point, ce dimanche 5, en fin d'après-midi.

La tempête Domingos qui bouscule l'Hexagone en ce premier week-end de novembre 2023 apporte avec elle de multiples vigilances météorologiques. Le point, ce dimanche 5, en fin d'après-midi.

8 départements en orange...

Dans son bulletin de 16 heures, ce dimanche, Météo France maintient 8 départements en vigilance orange. Un seul motif est en vigueur pour ce niveau d'alerte : les crues. Et cela concerne le Pas-de-Calais, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze.

Une vigilance orange est toujours active en France, ce dimanche 5 novembre 2023. Météo France - Capture d'écran

... et 38 en jaune

24 heures plus tôt, pas moins de 76 départements étaient en vigilance jaune pour de multiples motifs, en France. Ce dimanche après-midi, ils ne sont plus "que" 38. Ils sont essentiellement situés dans le bloc ouest du pays, mais aussi tout au long de la ligne est. Les phénomènes sont divers et variés : crues, vent, orages, pluie, vagues et avalanches.

L'Occitanie toujours concernée

En Occitanie, ce sont cinq territoires qui doivent faire face à une vigilance jaune. Et ils sont, eux aussi, uniquement concernés par le risque de crues : il s'agit des Hautes-Pyrénées, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot et de l'Aveyron. Les huit autres départements de la région sont exemptés de toute alerte météorologique.