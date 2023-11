Rafales de vent, cumuls de pluie : quelles ont été les communes de l'Aveyron les plus touchées, ce week-end ?

Le deuxième week-end de novembre, et particulièrement la nuit du samedi 11 au dimanche 12, a été agité en Aveyron. Entre rafales de vent et importants cumuls de pluie.

Le département de l'Aveyron a fait face à du vent et de la pluie, parfois à forte intensité, en ce week-end du 11-Novembre. Et c'est particulièrement dans la nuit du 11 au 12 que le territoire a été bousculé.

36mm en une nuit

C'est la page Facebook Météo Sud-Aveyron qui a fait un bilan de cette nuit mouvementée dans le département, une nuit jugée "très arrosée avec plus de 30mm sur les secteurs de Durenque et St-Geniez d'Olt". La pluie est ainsi tombée à haute intensité. Où précisément ? Voici les chiffres :

36mm à Campagnac

30mm à St-Sever du Moustier

27mm à Naucelle

26mm à Saint-Affrique, à Conques et à Laissac

25mm à Cantoin

24mm à Aubin, à Réquista, à Villefranche de Panat et sur les hauteurs de Ségur

23mm à Sévérac le Château et à Rignac

22mm à Espalion, à Valady et à Laguiole

21mm à St-Rome de Tarn, à Pradinas et à Najac

21mm à La Couvertoirade

20mm à Rodez, à St-Léons et à Le Nayrac

20mm à Buffières (Belmont/Rance)

19mm à Entraygues sur Truyère, à Rieupeyroux et à l'aérodrome du Larzac

18,5mm à Alpuech et à St-Izaire

18mm à Roquecézière et à Rouens (Ste-Hippolyte)

17mm à Villefranche de Rouergue, à Nant et à Murat/Vèbre

16mm à Moulin-Mage, à Belmont sur Rance, à Sylvanès et à Galgan

15mm à Camarès, à Millau et à Aguessac

14mm à Coupiac et à Pont de Salars

13mm à St-Méen

De fortes rafales

La pluie n'a pas été le seul élément perturbateur. Le vent s'est, en effet, nettement présenté en Aveyron... mais pas que ! Des rafales avoisinant les 100 km/h, les dépassant nettement même pour certains secteurs, ont été recensées dans le département comme chez ses voisins, selon les chiffres de Météo Sud-Aveyron.

"Rafales de 100km/h sur les sommets des Monts de Lacaune, 93km/h à Soulobres (Millau), plus de 70km/h sur le Rougier de Camarès et plus de 120km/h sur l'Escandorgue et 140km/h sur l'Aigoual !", écrit la page Facebook.

Vigilance jaune encore active

Ce lundi 13 novembre 2023, une vigilance jaune est encore active en Aveyron. C'est pour un risque de crues, qui concerne trois autres départements de la région Occitanie : le Lot, le Tarn-et-Garonne et le Gers.