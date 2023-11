Pluies, inondations : le Nord toujours les pieds dans l'eau, 44 départements en vigilance ce lundi 13 novembre

De nouvelles pluies étaient attendues sur le nord du pays ce dimanche 12 novembre. Les risques de crues et d'inondations sont donc encore d'actualité ce lundi 13 sur une bonne partie du pays. On détaille.

Le nord du pays, notamment les départements du Nord et surtout du Pas-de-Calais, n'en peuvent plus d'avoir depuis plus d'une semaine les pieds dans l'eau. Et la décrue, ce ne sera pas pour tout de suite, même si la situation s'améliore quelque peu, avec des pluies qui devaient tomber ce dimanche 12 novembre en soirée.

Pour ce lundi 13 novembre, le temps reste assez humide avec des pluies soutenues sur le nord-est du pays, le matin notamment, et une perturbation qui concerne ce territoire. La situation devrait s'améliorer en soirée, alors que les pluies resteront présentes toute la journée sur une ligne allant du sud de la Bretagne à l'Alsace et au centre-est. 44 départements au total ont été placé en vigilance pour cette journée.

Risques de crues, d'inondations, de submersion : un temps toujours humide sur une bonne partie du pays Repro Centre Presse - Météo France

Dans le sud de la France, peu de pluie et même un temps sec du Pays basque à la Méditerranée, prévoit Météo France.

Les températures, elles sont en hausse : des minimales entre 7 et 12°C de l'Auvergne au Nord, et des maximales entre 13 et 18°C. Au sud, minimales comprises entre 10 et 16°C, et des maximales dépassant par endroits les 20°C, de 22 à 25°C notamment au sud de l'Aquitaine.

4 départements en vigilance orange pour les crues

4 départements restent en vigilance orange en ce qui concerne les crues :

Pas-de-Calais

Nord

Vendée

Charente-Maritime

25 autres départements sont placés en vigilance jaune pour ces mêmes crues, dont

Aveyron

Lot

Tarn-et-Garonne

Gers

Hautes-Pyrénées

Pluies-inondations : 5 départements en alerte

Le Pas-de-Calais n'en a pas fini avec la pluie puisqu'il est également placé pour lundi en alert jaune "pluies-inondations, avec 4 autres départements du centre est :

Doubs

Jura

Savoie

Haute Savoie

Un Pas-de-Calais également placé en vigilance jaune pour risques de vagues/submersion, puisque le vent soufflera fort sur l'ouest de la France, notamment sur la point de Bretagne. Des rafales entre 70 et 80 km/h y souffleront, comme sur le nord du paysn un peu plus fort sur la côte atlantique (8 départemtns également placés en vigilance jaune pour vagues/submersion, de la Gironde au Finistère), comme sur l'ouest de la Corse et les Alpes.