Aveyron : de fortes pluies attendue ce samedi soir, la rivière Lot en vigilance jaune pour les crues

La préfecture de l'Aveyron a émis cette alerte sur le tronçon du Lot entre Entraygues et Capdenac-Gare. A cause de la pluie, mais pas que. 20 communes de département sont concernées. On détaille.

La préfecture de l'Aveyron a publié ce vendredi 10 novembre un avis d'alerte jaune crues pour au moins les 24 prochaines heures concernant le tronçon Lot moyen, entre Entraygues et Capdenac-Gare. Le front pluvieux en activité depuis ce jeudi 9 novembre concerne en effet particulièrement la rivière Lot, et de nouvelles fortes pluies sont également attendues dans la nuit de samedi à dimanche, avec "de fortes incertitudes sur les cumuls estimés". Les barrages aussi feront grossir le Lot Ces précipitations seront amplifiées par un "turbinage important des barrages EDF sur la branche de la Truyère", qui participeront à la hausse du niveau moyen du Lot. Cette crue, estimée pour l'instant "de faible ampleur" par la Préfecture, avec des débordements localisés, concerne les 20 communes suivantes : Almont-les-Junies

Ambeyrac

Asprières

Balaguier-d'Olt

Boisse-Penchot

Bouillac

Capdenac-Gare

Causse-et-Diège

Conques

Decazeville

Entraygues

Espeyrac

Flagnac

Le Fel

Livinhac-le-Haut

Saint-Parthem

Saint-Santin

Salvagnac-Cajarc

Saujac

Sénergues