Météo. Vent violent, orages, pluie et retour de la neige : 67 départements passent en vigilance jaune

Météo France place 67 départements en vigilance jaune pour ce dernier jour de l'année 2023. Prudence en raison des violentes rafales de vent annoncées dans les zones concernées.

La vigilance orange pour vents violents et risque d'inondations pour les départements du Morbihan, des Côtes-d'Armor et du Finistère est levée ce dimanche 31 décembre 2023 par Météo France.

67 départements sous vigilance

En revanche, dans son bulletin matinal de ce dernier jour de l'année, 67 départements sont, eux, placés en vigilance jaune, pour vent violent, pluie-inondation (Pas-de-Calais, Somme, Seine-Maritime, Finistère, Côtes-d'Armor), orages (Pas-de-Calais, Manche, Côtes-d'Armor, Finistère).

Nord

Pas-de-Calais

Somme

Seine-Maritime

Eure

Oise

Aisne

Ardennes

Val-d'Oise

Paris

Yvelines

Essonne

Eur-et-Loire

Calvados

Manche

Sarthe

Orne

Côtes-d'Armor

Finistère

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Mayenne

Loire-Atlantique

Vendée

Deux-Sèvres

La vigilance jaune étendue à la quasi totalité du pays. Document - Météo France

Nièvre

Vienne

Indre-et-Loire

Maine-et-Loire

Loiret

Loir-et-Cher

Cher

Indre

Creuse

Haute-Vienne

Charente

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Isère

Rhône

Loire

Puy-de-Dôme

Allier

Saône-et-Loire

Ain

Haute-Savoie

Jura

Doubs

Côte-d’Or

Yonne

Haut-Rhin

Bas-Rhin

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Marne

Aube

Aisne

Seine-et-Marne

De 20 à 40 mm de pluie en 24 h localement

Les averses orageuses prévues l'après-midi et le soir sur le Pas de Calais pourront parfois s'organiser en lignes et arroser ainsi les mêmes zones sur quelques heures. Il est généralement prévu 20 à 40 mm de pluie en 24 heures mais localement, ces cumuls pourraient se révéler supérieurs. Il convient donc de surveiller la situation, dans un contexte hydrologique très sensible.

La pluie va tomber sur la majorité du pays ce 31 décembre. Document - Météo France

Comme le détaillent les météorologues, 2023 se termine sous un temps "couvert et pluvieux ce matin du Sud-Ouest au Massif central et au Nord-Est". Cet après-midi, ces précipitations vont se décaler rapidement "sur la façade est du pays et se bloquer sur le Jura et les Alpes".

Limite pluie-neige

Et de compléter : "La limite pluie-neige, autour de 1 500 m à la mi-journée, s'abaisse entre 800 et 1000 m le soir, plutôt 1 100 m sur les Pyrénées. Cette perturbation s'accompagne d'un vent de sud-ouest puis d'ouest soutenu, de 70 à 80 km/h localement 90 km/h en rafales.

Rafales de 80 à 100 km/h, giboulées

Sur le Nord-Ouest, rapidement des averses vont circuler sur la Bretagne, les rafales de vent atteignant 100 km/h sur le littoral, 80 à 90 dans l'intérieur. Près de la Manche et l'atlantique, les giboulées sont fréquentes, parfois orageuses, et persistent en soirée et la nuit suivante".

Retour du froid et de la neige

Dans le Massif Central, notamment en Aveyron et en Lozère, les précipitations annoncées devraient se retrouver accompagner du retour de l’air froid en altitude.

Aussi, comme le rapporte InfOccitanie, "la neige tombe sur les reliefs au-dessus de 1000 à 1200 m d’altitude. Ces petites chutes de neige vont se prolonger la nuit du nouvel an du côté de l’Aubrac et de la Margeride".