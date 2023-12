Météo. "Le réveillon du Nouvel an sera bien blanc sur l'Aubrac" : il neige en Aveyron et en Lozère !

Il neige au-dessus de 1 000 m sur l'Aubrac ce dimanche 31 décembre, côté Aveyron mais aussi côté Lozère.

Les prévisions météo annonçaient le retour du froid et de la neige en Aveyron ce dimanche 31 décembre 2023 pour le dernier jour de l'année.

Déjà plusieurs centimètres à la station de ski de Laguiole

Comme le montrent les images de la caméra de la station de ski de Laguiole (1 407 m d'altitude), qui faute de neige, a dû se résoudre à repousser l'ouverture de la saison prévue initialement le 23 décembre pour le début des vacances scolaires de Noël, une première épaisseur blanche recouvre enfin le sol.

"Chose promise, chose due, la neige est là en ce 31 décembre sur l'Aubrac", annonce Météo Sud-Aveyron sur sa page Facebook. "La limite pluie-neige se situe autour de 1 100 m".

Même scénario, toujours sur l'Aubrac, mais du côté lozérien cette fois-ci, à la Baraque des Bouviers. "Ces chutes de neige vont se poursuivre par intermittence jusqu’à ce lundi 1er janvier 2024. On attend de 5 à 8 cm au total sur les sommets !", préviennent nos confrères d'InfOccitanie.

Les températures en baisse

Les températures sont en baisse. "Elles ne dépasseront pas 10°C ce dimanche et pas plus de 0-1 °C sur le plateau de l'Aubrac. Ainsi, il neigera au-dessus de 1 000-1 100m sur les reliefs aveyronnais et du Tarn, voir dès 900 m sur l'Aubrac. Les cumuls de neige pourront dépasser 10 cm sur l'Aubrac d'ici lundi matin. Les conditions de circulation risquent d'être délicates sur ce secteur dans la nuit du 31", détaillait déjà Météo Sud-Aveyron dans son point de situation de samedi soir.

Avant de conclure : "Le réveillon du nouvel an sera bien blanc sur l'Aubrac".

Ce dimanche, de son côté, Météo Aveyron 12 indique que "les sols commencent à blanchir au dessus de 1 200m. Nous attendons d'ici à demain autour de 5 cm".

Ce dimanche après-midi, 16 h, le thermomètre affiche la température de 1° C à Laguiole.

Le froid s'installe. Document - Météo France

