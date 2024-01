CARTES. "Moscou-Paris" : la vigilance "grand froid" activée pour 40 départements ce lundi 8 janvier

Météo France a placé ces 40 départements dont deux en Occitanie en vigilance jaune pour le froid.

Le temps sera globalement sec sur la France, ce lundi 8 janvier, mais le froid sera très vif. En cause ce vortex polaire, aussi baptisé "Moscou-Paris", qui nous envoie un vent du nord glacial qui va faire descendre les températures hexagonales d'une dizaine de degrés. Ces températures ont commencé à chuter ce dimanche 7 janvier.

En conséquence, Météo France a activé la vigilance "grand froid" pour le lundi 8 janvier, et placé dans la foulée 40 départements en vigilance jaune pour ces températures négatives, dont le pic est prévu dans la nuit de lundi à mardi, jusqu'à -7°C voire localement -10°C. Si le temps sera plutôt sec, de faibles précipitations de pluies ou de neige sont possibles de l'Alsace au Berry, Limousin et Auvergne Rhône-Alpes, et attention aux pluies verglaçantes. 61 départements resteront d'ailleurs ce lundi en vigilance jaune pour la neige et le verglas, soit un de plus que ce dimanche. Ces températures resteront négatives toute la journée sur le nord du pays, notamment les Hauts-de-France, où il n'y aura pas de dégel avant le mercredi 10, voire le jeudi 11 janvier en journée.

Cette vigilance jaune grand froid concerne donc essentiellement le nord de la France, une région parisienne "élargie" à l'Eure, l'Orne, le Loiret et le Loir-et-Cher, le Grand est ainsi que 7 départements du Massif Central, dont deux en Occitanie :

Creuse

Haute-Vienne

Corrèze

Cantal

Haute-Loire

Lozère

Aveyron