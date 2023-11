Retour des gelées, possibles chutes de neige : un gros coup de froid arrive en France, voici les prévisions

Les températures seront en chute libre cette semaine, le retour de la neige n'est pas exclu.

Après un long épisode de pluies intenses sur le pays, qui a été durable sur la façade atlantique et le nord de la France, on retrouve le soleil et des températures douces ce week-end... avant l'arrivée d'un gros coup de froid. Le mercure va dégringoler au fil de la semaine, une rude transition avec le retour des gelées blanches.

La Chaîne Météo parle de l'arrivée "d'un air polaire" à partir de mardi et mercredi. Des averses sont à prévoir, qui prendront la forme de giboulées et par endroits de neige à très basse altitude. Météo France s'accorde également sur des chutes de neige "sur l'ensemble des massifs du pays", tout particulièrement sur les Pyrénées.

Le froid s'installe, pour combien de temps ?

Selon les prévisions de Météo France, les températures du début de semaine seront relativement douces : le sud-est profitera encore de 16 à 20°C dans l'après-midi de lundi, quand il fera autour de 10-14°C dans le reste du pays. Les températures seront en baisse constante jusqu'à ce qu'on connaisse des matinées très fraîches, comme jeudi 23 novembre où elles seront notamment négatives dans le Massif Central et la région Grand Est.

La durée de cet épisode de froid n'est pas encore établie avec précision. La Chaîne Météo table pour l'instant sur un redoux à partir de jeudi après-midi ou vendredi matin. Un premier scénario voit une masse d'air maritime prendre le dessus pour faire remonter les températures vers les normales de saison, quand un deuxième scénario anticipe un "courant de nord instable assez froid avec de l'air d'origine arctique" entraînant de la neige en plaine.