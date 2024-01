Onet-le-Château. Au Lillhippus, on cultive belle ambiance et bons résultats

Des vœux partagés entre un joli coup de rétro 2023 et de belles perspectives 2024.

C’est une année bien remplie qui s’est achevée pour le centre équestre Lillhippus.

Pour en faire un petit résumé, en voici quelques points forts, tout d’abord au niveau des résultats :

- Un titre de Champion de France pour Lya Broussy et Ruby Menjoulet en amateur jeune (pour mémoire, il était déjà champion de France, avec sa grande sœur Zoé Broussy en 2018).

- Un titre de vice-champion pour Gabin d’Orval et Inès Roualdes en style Elite, au Mans.

- Un titre de vice-champion pour Domino Box d’été et Candice Rossi en E1, à Lamotte-Beuvron.

- Et une 4e place pour Justine Mougnot et Etché Chamalière au championnat de France amateur 2 du Mans cet été.

Côté infrastructure, l’agrandissement du centre équestre au début de l’année 2023, a permis d’apporter un peu plus de confort et de bien-être aux chevaux et aux poneys qui ont rapidement pris leurs marques dans leurs nouvelles pâtures.

Quant à l’année 2024, elle s’annonce tout aussi sportivement prometteuse, avec l’organisation d’une étape de National Hunter FFE au mois de mai, la participation aux échanges nationaux du Mans et de Lamotte-Beuvron cet été, l’organisation de stages pendant les vacances scolaires avec la possibilité de passer les "galops"… Quant aux cours à l’année, ils sont proposés de septembre à juin, au rythme de 1 heure ou 2 heures par semaine, avec toujours la possibilité d’effectuer un cours d’essai avant une éventuelle inscription.

Contact : 06 08 62 63 13.