Bozouls. Le centre équestre était en fête

Finalement la météo n’a pas gâché les festivités du week-end des Cavaliers du Causse. En effet le club a accueilli de nombreux participants au concours interne du dimanche comme au rallye du lundi !

Dimanche, une cinquantaine de cavaliers du centre équestre participaient à un concours interne. Cette manifestation a permis aux cavaliers qui ne pratiquent pas la compétition d’habitude de s’essayer sur un joli parcours, sans la pression des concours officiels et la concurrence des autres clubs.

Les tout jeunes ont pu effectuer un parcours avec des barres au sol, accompagnés par leur monitrice Caroline Girou, qui n’a pas économisé son énergie pour les rassurer, les accompagnant tout au long de leur parcours. D’autres ont réalisé leurs premières épreuves croisillons, ou prépa 50, à cheval ou à poney. Les ados se sont essayés sur l’épreuve club 4 ou club 3, accompagnés par des adultes, qui ne participent pas aux concours d’habitude, et participaient pour la plupart à leur tout premier concours. Les supporters étaient nombreux pour soutenir tous ces cavaliers !

À midi, un aligot saucisse, réunissait une centaine de personnes, dans une très bonne ambiance. Les amis du centre équestre étaient très heureux de se retrouver.

Le lendemain était organisé le traditionnel rallye pédestre, équestre et VTT du centre équestre. Dès huit heures, accueillis avec café et fouace, les randonneurs sont arrivés pour profiter des chemins balisés et se retrouver souvent en famille ou entre amis, à cheval, à pied, ou à vélo. Cette formule permet aux amis non cavaliers de pouvoir se joindre aux cavaliers du club. Ce sont environ 150 partants qui ont pu se promener autour du club, sur des boucles de 5, 13, ou 23 km.

À midi, 130 convives ont pu se régaler avec la délicieuse et généreuse paella d’Antoine, de "Côté des îles" à Bozouls.