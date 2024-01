Guerre en Ukraine : c'est quoi ces bombes planantes "Drel" que la Russie va commencer à produire ?

La Russie prévoit de commencer la production en série de sa nouvelle bombe planante "Drel" cette année, a déclaré un représentant du groupe industriel public. Des sources russes et occidentales affirment que la Drel est un type de bombe à fragmentation, ce type de munition étant interdit par plus de 100 pays.



La Russie prévoit de commencer la production en série de sa nouvelle bombe planante "Drel" cette année, a déclaré un représentant du groupe industriel public, cité mercredi 10 janvier par l'agence de presse russe TASS.

Capable de voler de manière indépendante

Ces bombes, parmi les plus modernes de l'arsenal russe, sont capables de voler de manière indépendante en utilisant une trajectoire de vol plané vers une cible située à une plus grande distance et de s'ouvrir au-dessus d'elle "au bon moment", a rapporté l'agence de presse TASS.

"À ce jour, le produit a passé avec succès tous les types de tests", a déclaré un représentant non identifié de Rostec cité par TASS, qui a ajouté que la production du premier lot est prévue pour 2024.

Résistante à la détection des radars

La bombe Drel est conçue pour détruire les véhicules blindés, les stations radar au sol, les centres de contrôle des centrales électriques et les systèmes de missiles antiaériens, selon TASS.

Les analystes militaires affirment qu'elle est également résistante au brouillage et à la détection radar, ce qui la rend difficile à neutraliser.

Des sources russes et occidentales affirment que la Drel est un type de bombe à fragmentation, ce type de munition étant interdit par plus de 100 pays.

Selon TASS, si l'élément destructeur de la bombe Drel ne fonctionne pas sur une cible donnée, il s'autodétruira après un certain temps et "ne constituera pas un danger pour la population après la cessation des hostilités".