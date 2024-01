Aveyron : le directeur de l’ARS Didier Jaffre en visite à Sainte-Marie

Le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie était présent ce lundi 8 janvier.

Ce lundi 8 janvier, le centre hospitalier Sainte-Marie (CHSM) de Rodez recevait la visite de Didier Jaffre, directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie. Il était accompagné de sa conseillère médicale Caroline Suberbielle, de sa directrice de cabinet Isabelle Redini et de Benjamin Arnal, directeur départemental de l’ARS.

Guidés par Bernard Vayssade, président du conseil associatif du territoire Aveyron, Magali Brougnounesque, directrice des établissements Sainte-Marie, Pierre Kivits, président de la commission médicale d’établissement et des représentants de la communauté médicale et soignante.

Au cours de cette visite, succédant à celle du centre hospitalier Jacques-Puel ils ont découvert les infrastructures remarquables du site. Telles que l’unité d’accueil, de diagnostic et d’orientation, reconnue centre de crise en 2023. L’espace psychiatrique intersectoriel crise et apaisement (Epicea), inauguré fin novembre 2023, "dans lequel l’accent a été mis sur les solutions de désescalade pour prévenir l’isolement et la contention des patients", précise l’établissement.

Ou encore la pharmacie à usage intérieur, qui a déménagé dans ses nouveaux locaux en mai 2022 et qui possède un automate permettant de sécuriser le circuit du médicament depuis juin 2023.

Dans la foulée, s’est tenue une réunion de travail au cours de laquelle les professionnels ont présenté l’établissement et ses différentes prises en charge.