Aveyron : les pompiers au secours de deux chiens de chasse piégés dans un terrier de renard

Les pompiers aveyronnais ont démarré l'année par un sauvetage de deux chiens de chasse, bloqués dans un terrier de renard à quatre mètres de profondeur.

Sauvetage atypique pour les pompiers aveyronnais, partis au chevet de deux chiens de chasse, mardi 9 janvier 2024.

Pris au piège depuis dimanche

Le Service départemental d'incendie et de secours rapporte une intervention en date de mardi, durant laquelle l'équipe de l'unité de sauvetage appui et recherche (USAR) a été déployée. Il lui a fallu "porter secours à deux chiens de chasse pris au piège", et ce depuis plus de 24 heures.

En effet, les animaux sont coincés "dans un terrier de renard atteignant une profondeur de 4 mètres", depuis dimanche 7 janvier.

Une caméra d'exploration utilisée

Les secours ont sorti les grands moyens, dégainant une caméra d'exploration pour, dans un premier temps, localiser les chiens. "Après avoir creusé méticuleusement, les deux chiens ont été secourus indemnes et en bonne santé", racontent ensuite les pompiers. Plus de peur que de mal pour les deux animaux et leur !