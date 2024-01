Deux colis remplis de cigares : ils ne sont pas vraiment reçus par le destinataire initial...

Deux colis avec des cigares andorrans pour la plus grande majorité n'ont pas été réceptionnés par le destinataire initial, le 4 janvier 2024...

L'année 2024 a commencé par un tollé pour l'expéditeur de deux colis remplis de cigares. Ils n'ont pas vraiment atterri dans les mains du destinataire initial...

Cigares andorrans et français

Deux colis comprenant des cigares de provenance andorrane, pour la plus grande majorité, et français ensuite, ont été reçus... par les douaniers. En effet, la Direction régionale des douanes et droits indirects de Perpignan rapporte que le 4 janvier dernier, elle a procédé à une saisie dans le flux postal.

Une multitude de cigares : le colis n'a pas été reçu par le destinataire initial... Direction régionale des douanes et droits indirects de PERPIGNAN

21 240 euros

Les agents expliquent que l'ouverture de ces deux colis leur a permis de mettre la main sur 992 cigares de marques diverses, "d'une valeur totale de 21 240 euros". Et aux douanes d'enchaîner : "ces cigares ne parviendront jamais à leur destinataire".

Vente et achat de tabac en France

Toujours en marge de ce communiqué, la Direction régionale des douanes rappelle qu'en France, "la vente au détail de tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes qui l'exerce par l'intermédiaire des débitants de tabacs. L'achat de tabac sur internet ou par téléphone est donc strictement interdit quel que soit le lieu d'implantation du site".