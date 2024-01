Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Du nouveau à la bibliothèque Guillaume-Thomas-Raynal

Au tournant de cette année 2024, après avoir proposé diverses animations en période de Noël, Cédric Le Floch, le bibliothécaire, va prochainement mettre en place des lectures d’histoires et d’albums en anglais-français dans le but de permettre aux enfants d’acquérir des premières bases, du vocabulaire très simple et d’entendre parler anglais par une personne bilingue.

La bibliothèque participe aussi à un prix manga "international" et vous propose ainsi de venir lire des petites sélections de mangas et de voter pour votre préféré. Ce concours est ouvert aux enfants du CM1 jusqu’aux jeunes adultes avec des catégories par âge, il en est à sa 12e édition et a déjà fait ses preuves par le passé. N’hésitez pas à venir découvrir les nombreuses nouveautés qui sont proposées pour cette nouvelle année. Elle est ouverte au public les mardis et jeudis de 14 heures à 18 heures, les mercredis et vendredis de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et les samedis de 9 h à 12 h 30.