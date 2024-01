Une dixième édition des "bonheurs d’hiver" très populaire

Devenus un classique du mois de décembre à Millau, les "bonheurs d’hiver" ont connu une dixième édition très populaire du 2 décembre au 5 janvier. En tout ce ne sont pas moins de 70 animations qui ont été proposées (spectacles, déambulations…). Le spectacle de feu, proposé le 30 décembre sur l’esplanade François-Mitterrand a attiré 900 personnes.

À l’heure du bilan la Ville précise également que "tous les spectacles et ateliers qui nécessitaient une réservation ont affiché complets. L’ensemble des autres animations incontournables ont également connu une forte affluence (l’arrivée du Père Noël, parc de jeux de bois, maquillage artistique, karaoké, mini-ferme)." Deux nouveautés ont, par ailleurs, séduit : la course des Pères Noël (300 coureurs) et le spectacle de clôture Saltimbrank’s (200 spectateurs).

Au final, la municipalité millavoise tire un bilan "plus que positif de cet événement d’envergure que les habitants ont su s’approprier et qui perdure grâce aux agents, mobilisés jour et nuit pour assurer la logistique (sécurité, mise en lumière de la ville) et aux partenaires qui répondent toujours présents."