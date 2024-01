CARTE. Covid-19 : observée en toute fin d'année, la baisse du taux d'incidence continue en Occitanie, début 2024

Il était en hausse relativement continue depuis plusieurs semaines avant de baisser aux portes de 2024 : le taux d'incidence du covid-19 poursuit sa diminution en Occitanie pour démarrer l'année.

Sa hausse avait été remarquée lors des dernières semaines de 2023 : le taux d'incidence du covid-19 en Occitanie finissait par diminuer aux portes du Nouvel An. La tendance se confirme.

Du 1er au 7 janvier

Pour rappel, les chiffres communiqués par Santé publique France correspondent à une semaine dite "glissante". Les ultimes données diffusées remontent à la toute première de 2024, entre le 1er et le 7 janvier. Le dernier point d'étape rapporté par nos soins faisait part, entre la semaine du 2 au 10 et celle du 18 au 24 décembre, d'une baisse du taux d'incidence dans la région. Et celle-ci continue.

Divisé par plus de deux

À l'échelle régionale, le taux a été divisé par plus de deux entre la semaine glissante du 18-24 décembre 2023, et celle du 1-7 janvier 2024. Il était de 44,22, puis a basculé à 18,86.

Une tendance qui se confirme au rayon départemental, avec des territoires dans lesquels la donnée est même inférieure à 10 : le taux d'incidence est de 9,67 cas pour 100 000 habitants dans le Tarn, 8,56 en Aveyron et 7,84 en Lozère, qui affiche le chiffre le plus bas.

Voici le taux d'incidence dans chaque département, dans la semaine du 1er au 7 janvier 2024 :

Lozère : 7,84 cas pour 100 000 habitants (contre 16,98 du 18 au 24 décembre)

pour 100 000 habitants (contre 16,98 du 18 au 24 décembre) Aveyron : 8,56 cas pour 100 000 habitants (contre 21,77)

pour 100 000 habitants (contre 21,77) Lot : 14,90 cas pour 100 000 habitants (contre 22,92)

pour 100 000 habitants (contre 22,92) Tarn : 9,67 cas pour 100 000 habitants (contre 24,68)

pour 100 000 habitants (contre 24,68) Gard : 15,26 cas pour 100 000 habitants (contre 31,46)

pour 100 000 habitants (contre 31,46) Hautes-Pyrénées : 19,05 cas pour 100 000 habitants (contre 37,23)

pour 100 000 habitants (contre 37,23) Haute-Garonne : 15,22 cas pour 100 000 habitants (contre 39,19)

pour 100 000 habitants (contre 39,19) Gers : 12,48 cas pour 100 000 habitants (contre 40,05)

pour 100 000 habitants (contre 40,05) Tarn-et-Garonne : 18,55 cas pour 100 000 habitants (contre 44,28)

pour 100 000 habitants (contre 44,28) Aude : 19,48 cas pour 100 000 habitants (contre 48,97)

pour 100 000 habitants (contre 48,97) Pyrénées-Orientales : 20,40 cas pour 100 000 habitants (contre 54,39)

pour 100 000 habitants (contre 54,39) Hérault : 31,29 cas pour 100 000 habitants (contre 63,15)

pour 100 000 habitants (contre 63,15) Ariège : 26,78 cas pour 100 000 habitants (contre 72,49)

Diminution également nationale

À 44,06 dans la semaine précédent Noël, le taux d'incidence national chute lui aussi à 17,89 durant ces premiers jours de 2024. Particulièrement impacté par la hausse épidémique de décembre, le Grand-Est voit également ses chiffres baisser. Aux portes des 150 cas pour 100 000 habitants, ils ne grimpent plus qu'à 37,73 pour la Moselle, département qui affiche la donnée la plus élevée de la région.