Le bus chute d'un ravin, le chauffeur était positif à la cocaïne : les impressionnantes images de l'accident près de Nice

Le bus s'est échoué sur les rails après une chute de 10 mètres, un adolescent de 14 ans a été gravement blessé.

L'accident aurait pu être dramatique. Dans la matinée de vendredi 12 janvier 2024, un bus a percuté des rochers au niveau de la commune de Levens, près de Nice (Alpes-Maritimes). Le véhicule a alors fait une sortie de route et a basculé dans un ravin profond d'une dizaine de mètres, puis s'est immobilisé sur la voie du train.

Seuls le conducteur et deux adolescents de 14 ans étaient à bord. L'une des jeunes victimes a été transportée dans un état grave à l'hôpital Lenval de Nice. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les trois blessés et pour éteindre le début d'incendie du bus.

Selon Nice-Matin, le bus a atterri en travers des rails des trains Chemins de fer de Provence. La circulation a été interrompue une majeure partie de la journée.

Les impressionnantes images partagées par les pompiers des Alpes-Maritimes :

Des poursuivent engagées contre le conducteur ?

Les regards se tournent vers le chauffeur du bus, qui était sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis au moment de l'accident. Quand son état de santé le permettra, il sera placé en garde à vue et il pourrait être poursuivi pour "blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants". Avant cela, il a été conduit vers l'hôpital Pasteur 2 de Nice.

Franceinfo rapporte que les conducteurs avaient déjà des antécédents judiciaires pour conduite sous l'emprise de l'alcool. Le président de la régie Lignes d'Azur, Gaël Nofri, demande des comptes désormais à la société qui sous-traite la ligne de bus 59. Par courrier, il demande de fournir "sans délai les procédures et les enregistrements relatifs aux différents contrôles réglementaires liés au matériel et aux hommes mis en place au sein de la structure". Tout en exigeant des "mesures correctives", sans quoi la régie Lignes d'Azur menace de mettre à exécution des sanctions.