Sénergues. Les bibliothécaires se forment

Douze bibliothécaires du territoire Conques-Marcillac se sont déplacés à la salle des fêtes de Sénergues pour se former aux techniques d’animation et de gestion d’une bibliothèque. Les professionnels de la médiathèque départementale, à la demande de la communauté de communes Conques-Marcillac, ont présenté aux bénévoles des bibliothèques de Sénergues, Saint-Félix-de-Lunel, Clairvaux d’Aveyron et Conques-en-Rouergue, la législation et les éléments pour gérer une collection documentaire, proposer des animations, savoir se positionner comme bibliothécaire à l’accueil du service ou découvrir les services proposés dans les médiathèques du XXIe siècle. Ces deux jours ont été riches d’enseignement pour le groupe qui est reparti avec plein d’idées pour mieux accueillir et mieux servir les habitants.